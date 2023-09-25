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5 مواجهات قوية فى دورى المحترفين اليوم.. جمهورية شبين والمحلة الأبرز

9/25/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Youm7) تختتم فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى المحترفين بـ5 لقاءات بين جمهورية شبين وغزل المحلة، بروكسى مع القناة، طنطا مع راية، دكرنس مع فريق الاتصالات "وى"، ووادى دجلة مع مصر المقاصة.



ويحل فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد ضيفا على فريق جمهورية شبين على ملعب الجمهورية بشبين، في مباراة جماهيرية كبيرة، حيث يأمل المحلة بالعودة بالنقاط الثلاثة بعد تدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية والتي جاءت أبرزها كالتالى: يوسف بيبو، أحمد حجى، محمد أحمد عبد الحميد“قطة”، محمد مصطفى“إيفا”، أحمد سودانى، عبد الرحيم“عمورى”، محمود غالى” وأحمد مجدى، أحمد كشرى ومجدى صبرى، محمد أبو الحمد ورجب جمال، وأخيرا أحمد طارق ومحمد حجازى.



وفي المقابل، يسعى عصام شعبان المدير الفني لفريق جمهورية شبين لاستغلال عاملى الأرض والجمهور فى انتزاع الفوز الأول والثلاث نقاط بعدما خاض العديد من المباريات الودية لتجهيز الفريق بالشكل الأكمل، حيث تعاقد مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك وزد السابق ومحمد عبد المنعم لاعب دكرنس وأبو بكر زغلول قادما من فريق الشمس، وأحمد سابق مهاجم الاتصالات، ومحمد حمدان لاعب منتخب السويس وغزل المحلة السابق.



وفى مباراة أخرى، يستقبل فريق طنطا فريق راية على استاد نادى طنطا، حيث يسعى عمرو أنور المدير الفني لأبناء السيد البدوى، إلى اقتناص الفوز الأول والثلاث نقاط بعدما لعب عدة مباريات مع أندية المحترفين والقسم الثانى.



ونجح مسئولو طنطا فى التعاقد مع 13 صفقة وهى: أحمد شوقى حارس المرمى، قادما من فريق المصرية للاتصالات، هشام سرحان مهاجم فريق تلا، أحمد سمير لاعب دكرنس، محمد حموشة لاعب هلال مطروح، على الفرارجي هاف يمين السويس والسكة الحديد السابق، موسي كانوتيه لاعب شباب طامية، وعلى العرابي لاعب المقاولون العرب، ومحمد عبد الرسول قادما من الألومنيوم، ومحمد رزق قادما من الإنتاج الحربى، محمد رمضان لاعب لافيينا، أحمد السيد لاعب كهرباء الإسماعيلية، سمير العراقي لاعب بتروجت، الحسيني سمير لاعب أسوان، فارس طارق لاعب فيوتشر.



وفي المقابل، يأمل حسام عبد العال المدير الفني لفريق راية في الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة طنطا بعدما دعم صفوف فريقه الصاعد حديثا من القسم الثالث، للمنافسة على بطاقة التأهل للدورى الممتاز في موسمه الأول.



وفى نفس التوقيت، يلتقى فريق دكرنس مع المصرية للاتصالات "وى" باستاد دكرنس، وبروكسى مع القناة على استاد بروكسى، ووادى دجلة مع مصر المقاصة في نفس الجولة.
















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