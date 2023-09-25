اليوم.. إجراء قرعة البطولة العربية لأندية السلة بالقاهرة

(MENAFN
- Youm7) تجرى اليوم، الثلاثاء، مراسم قرعة البطولة العربية لأندية السلة رجال، والتى تقام بقطر فى الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة الأهلى والاتحاد السكندرى من مصر.
ويشارك فى البطولة من مصر فريقا سلة الاتحاد السكندرى، وسلة الأهلى، حيث قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة مشاركة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية للأندية، خاصة أن الاتحاد العربى لكرة السلة يمنح كل دولة مقعدا واحدا فى البطولة العربية، بجانب مشاركة بطل النسخة الأخيرة والنادى المنظم وبطاقتي دعوة.
الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.
كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.
MENAFN25092023000132011024ID1107140257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.