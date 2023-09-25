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اليوم.. إجراء قرعة البطولة العربية لأندية السلة بالقاهرة

9/25/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Youm7) تجرى اليوم، الثلاثاء، مراسم قرعة البطولة العربية لأندية السلة رجال، والتى تقام بقطر فى الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة الأهلى والاتحاد السكندرى من مصر.

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا سلة الاتحاد السكندرى، وسلة الأهلى، حيث قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة مشاركة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية للأندية، خاصة أن الاتحاد العربى لكرة السلة يمنح كل دولة مقعدا واحدا فى البطولة العربية، بجانب مشاركة بطل النسخة الأخيرة والنادى المنظم وبطاقتي دعوة.

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.


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