مران مسائى للإسماعيلى استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري

MENAFN - Youm7) يخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مراناً مسائياً اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، وقرر المدربتطبيق نظام اليوم الكامل فى البرنامج التدريبى للاعبين حتى مباراة زعيم الثغر، حيث استقر المدير الفنى على منع الإجازات حتى موعد اللقاء، وخاض الدراويش مراناً صباحياً الأحد والاثنين، على أن يخوض الفريق مراناً مسائياً اليوم الثلاثاء، ثم يختتم تدريباته مساء غد الأربعاء.

واستقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى

الإسماعيلى

، على تواجد الغانى ياو أنور في خط هجوم الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

وقرر إيهاب جلال عودة ياو أنور لقيادة هجوم الدراويش في مباراة زعيم الثغر بعدما جلس اللاعب بديلا في مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.

وتسلم إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى ، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف في صفوف الاتحاد السكندري قبل ملاقاته بالجولة الثانية للمسابقة.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف زعيم الثغر بعد سلسلة التدعيمات القوية التي أجراها الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بأول فوز بدوري هذا الموسم.