رئيس البرلمان الجزائري يدعو لاستصدار قرار يدين المساس بالمقدسات الدينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 25 - 9 (كونا) -- دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري ابراهيم بوغالي اليوم الإثنين برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تقديم بند طارئ خلال الدورة المقبلة للاتحاد بهدف استصدار قرار يدين المساس بالمقدسات والرموز الدينية ويجرمه.
وأعرب بوغعالي وهو كذلك الرئيس الحالي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مداخلة له عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد خلال اجتماع لرؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خصص لدراسة (سبل منع الممارسات المشينة لقيم التسامح والاعتدال والمتمثلة في حرق المصحف الشريف) عن استنكاره "لتجدد التصرفات الدنيئة التي تستهدف أسمى مقدساتنا وهو المصحف الشريف تحت مسمى حرية التعبير".
وأشار إلى أن "ما أقدم عليه بعض المتطرفين تحت حماية الشرطة في بعض الدول الأوروبية من حرق للمصحف الشريف هو بمثابة استفزاز لمشاعر المسلمين وتكريس للكراهية والتطرف والعنف كما يعد امتحانا لمدى تضامن الدول العربية والإسلامية على الاتحاد لنصرة ديننا".
وقال "وإذ نسجل الاعتذار المتأخر لكل من حكومتي السويد والدنمارك وإعلانهما عن إعادة النظر في قوانينهما لتفادي تكرار هذه الممارسات وكذلك تبني مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا يدين حرق المصحف الشريف ووصفه بالعمل الاستفزازي الذي ينتهك أعراف حقوق الانسان الدولية فإننا مطالبون باتخاذ إجراءات ملائمة لمنع مجرد التفكير في هذه السلوكيات بالمستقبل".
وأوضح أن "هذا ما يؤكد أكثر من أي وقت مضى الحاجة الملحة للتضامن والوقوف صفا واحدا في وجه هذه التصرفات الشنيعة من خلال تعزيز العمل متعدد الأطراف لاستصدار قرارات وتشريعات تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتكفل عدم تكرار انتهاكها وتحاسب مرتكبيها وتمنع تحول هذه الممارسات الشاذة إلى نمط اجتماعي مقبول في الاوساط الشعبية والرسمية الغربية".
واقترح رئيس البرلمان الجزائري في هذا السياق "تقديم بند طارئ للدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي لاستصدار قرار يدين المساس بكل المقدسات والرموز الدينية ويجرم هذا الفعل المشين" مهيبا بالجميع "تنسيق الجهود والعمل على تقديم هذا المقترح باسم كل من المجموعة البرلمانية الأفريقية والآسيوية والعربية".
وبخصوص هذا الاجتماع لفت بوغالي إلى أنه "يأتي في إطار تجديد سنة التشاور حول المواضيع التي تهم الأمة الإسلامية بهدف الوقوف على التطورات والعمل سويا لاحتواء آثارها على أمننا الفكري والديني". (النهاية)
م ر / ر ج
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