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رئيس البرلمان الجزائري يدعو لاستصدار قرار يدين المساس بالمقدسات الدينية

9/25/2023 11:34:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 25 - 9 (كونا) -- دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري ابراهيم بوغالي اليوم الإثنين برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تقديم بند طارئ خلال الدورة المقبلة للاتحاد بهدف استصدار قرار يدين المساس بالمقدسات والرموز الدينية ويجرمه.
وأعرب بوغعالي وهو كذلك الرئيس الحالي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مداخلة له عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد خلال اجتماع لرؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خصص لدراسة (سبل منع الممارسات المشينة لقيم التسامح والاعتدال والمتمثلة في حرق المصحف الشريف) عن استنكاره "لتجدد التصرفات الدنيئة التي تستهدف أسمى مقدساتنا وهو المصحف الشريف تحت مسمى حرية التعبير".
وأشار إلى أن "ما أقدم عليه بعض المتطرفين تحت حماية الشرطة في بعض الدول الأوروبية من حرق للمصحف الشريف هو بمثابة استفزاز لمشاعر المسلمين وتكريس للكراهية والتطرف والعنف كما يعد امتحانا لمدى تضامن الدول العربية والإسلامية على الاتحاد لنصرة ديننا".
وقال "وإذ نسجل الاعتذار المتأخر لكل من حكومتي السويد والدنمارك وإعلانهما عن إعادة النظر في قوانينهما لتفادي تكرار هذه الممارسات وكذلك تبني مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا يدين حرق المصحف الشريف ووصفه بالعمل الاستفزازي الذي ينتهك أعراف حقوق الانسان الدولية فإننا مطالبون باتخاذ إجراءات ملائمة لمنع مجرد التفكير في هذه السلوكيات بالمستقبل".
وأوضح أن "هذا ما يؤكد أكثر من أي وقت مضى الحاجة الملحة للتضامن والوقوف صفا واحدا في وجه هذه التصرفات الشنيعة من خلال تعزيز العمل متعدد الأطراف لاستصدار قرارات وتشريعات تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتكفل عدم تكرار انتهاكها وتحاسب مرتكبيها وتمنع تحول هذه الممارسات الشاذة إلى نمط اجتماعي مقبول في الاوساط الشعبية والرسمية الغربية".
واقترح رئيس البرلمان الجزائري في هذا السياق "تقديم بند طارئ للدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي لاستصدار قرار يدين المساس بكل المقدسات والرموز الدينية ويجرم هذا الفعل المشين" مهيبا بالجميع "تنسيق الجهود والعمل على تقديم هذا المقترح باسم كل من المجموعة البرلمانية الأفريقية والآسيوية والعربية".
وبخصوص هذا الاجتماع لفت بوغالي إلى أنه "يأتي في إطار تجديد سنة التشاور حول المواضيع التي تهم الأمة الإسلامية بهدف الوقوف على التطورات والعمل سويا لاحتواء آثارها على أمننا الفكري والديني". (النهاية)

م ر / ر ج



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