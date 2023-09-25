أمين (مجلس التعاون) يعزي البحرين بضحايا قواتها المشاركة ضمن تحالف دعم الشرعية باليمن

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 25 - 9 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي اليوم الاثنين عن تعازيه لعاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى وشعبه في "استشهاد ضابط وفرد" وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل).
وعبر البديوي عن خالص العزاء والمواساة لعائلات الشهداء سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى.
وأعلن (تحالف دعم الشرعية في اليمن) في وقت سابق اليوم عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة. (النهاية)
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