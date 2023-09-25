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أمين (مجلس التعاون) يعزي البحرين بضحايا قواتها المشاركة ضمن تحالف دعم الشرعية باليمن

9/25/2023 11:34:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 25 - 9 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي اليوم الاثنين عن تعازيه لعاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى وشعبه في "استشهاد ضابط وفرد" وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل).
وعبر البديوي عن خالص العزاء والمواساة لعائلات الشهداء سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى.
وأعلن (تحالف دعم الشرعية في اليمن) في وقت سابق اليوم عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة. (النهاية)

ع س ط / م م ج




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