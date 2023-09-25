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احتفالية يوم السلام العالمي تحث على نبذ العنف والعنصرية من أجل سلام وتنمية مستدامين

9/25/2023 11:34:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 9 (كونا) -- نظم معهد المرأة للتنمية والسلام مساء اليوم الاثنين احتفالية يوم السلام العالمي في نسخته الثامنة تحت شعار منظمة الأمم المتحدة لهذا العام (العمل من أجل السلام طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية).
واستهل الحفل الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح القول بكلمة مسجلة ان هذه الاحتفالية التي جاءت برعايته تعبر عن الإيمان العميق بقيم السلام التي حثت عليه جميع الشرائع والمبادئ الإنسانية والسماوية من أجل سلام وأمن واستقرار يستحقه جميع البشر و"تقدم نهضة تستحقهما اوطاننا بديلا عن الدمار والخراب الذي تخلفه الحروب والصراعات".
وأكد الناصر أن الكويت عبر تاريخها تؤمن بأن السلام والتنمية عنصران متلازمان وانه لا سبيل لبناء الأوطان إلا مع الاستقرار والسلام.
وأضاف ان الكويت كانت ومازالت في طليعة دول العالم التي تنادي بالسلام للجميع وامتدت أياديها الخيرة إلى جميع ارجاء المعمورة الأمر الذي حث منظمة الامم المتحدة ان تطلق على الكويت عام 2014 (مركزا للعمل الانساني) وعلى أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لقب (قائد العمل الإنساني).
وأعرب عن تطلعه لأن يعم السلام ارجاء العالم وان يتم تسوية كل الخلافات والصراعات وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها "وفي القلب منها حقوق الأشقاء في فلسطين بوطن آمن ذي سيادة مستقلة ومزدهر على حدود الرابع من يونيو 1967".
ومن جانبه أشاد امين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمه مسجلة مماثلة بجهود المعهد في منح فرص لتمكين المرأة العربية في مجالات القيادة والمشاركة الفعالة في الوقاية من النزاعات وحلها وبناء السلام وتأمين استدامته.
وأكد ضرورة تضافر الجهود دوليا واقليميا في اطار شراكة مسؤولة بين الحكومات والمجتمع الدولي لتعزيز قدرات النساء وتمكينهن بما يتيح لهن المشاركة الكاملة والمتكافئة والجادة في تحقيق السلام وحفظه.
واضاف ان الجامعة ومنذ إشهارها لجنه حقوق المرأة عام 1971 عملت على "دعم كافة البرامج والخطط الرامية إلى إنصاف المرأة وتعزيز حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودعم المبادرات الوطنية والإقليمية الهادفة إلى ادراج منظور المرأة في مسار بناء السلام" مؤكدا انه اصبح تمكين المرأة وحمايتها والدفاع عن حقوقها عنصرا رئيسيا في معادلة السلام واستدامته.
وبدورها أكدت رئيسة المعهد ورئيسة شبكة المرأة العربية للسلام كوثر الجوعان في كلمتها "إننا بحاجة إلى السلام اليوم اكثر من اي وقت مضى ولننظر حولنا فالحروب والصراعات والدمار والفقر والتشرد والجوع وفوضى المناخ في كل مكان وحتى الدول المسالمة تعاني من فجوات كثيرة".
وقالت الجوعان ان هذا الاحتفال هو دعوة لحشد الهمم واتخاذ إجراءات من أجل تعميم السلام كمحاربة عدم المساواة ودفع العمل بشأن التغيير المناخ وتعزيز وحماية حقوق الإنسان مضيفة "لو تخيلنا عالما خاليا من الحروب يعيش فيه الأفراد في سلام سيصبح العالم مكانا أجمل وأكثر سلاما".
وبينت ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التطرف الفكري وضرورة تفعيل وسائل الإعلام والوسائل التقنية الحديثة والاستغلال الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي شديدة الصلة بفئات الشباب الأكثر استهدافا من أجل "أجيال سليمة نفسيا تدفع إلى احترام الآخر ورفض الإساءة والاعتداء اليهم وممارسة العنف ضدهم وقبول الاختلاف بين الناس".
وأفادت ان السلام "لن ينتج إلا بنشر أواصر العطاء والإحسان" وهذا ما جعل العالم يشهد لدولة الكويت وتكريمها الأممي لأميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منوهة بمواقفه الإنسانية و"رأب الصدع العربي - العربي" وإسقاط القروض عن بعض الدول العربية والتسامح مع من وقفوا ضد الكويت في الحرب التي فرضت عليها عام 1990.
وبدوره أكد سفير الفاتيكان لدى الكويت يوجين نوجينت في كلمته ان الدعوة للتحاور بات أمرا صعبا وان العلاقات الإنسانية اصبحت تواجه خطر ان تصبح اكثر سطحية.
وقال السفير نوجنيت ان مفهوم السلام والوصول اليه لا يقتصر على السياسة والجهود الدبلوماسية فهو مرتبط بشكل وثيق مع الثقافة والأخلاق والضمائر.
وأشار إلى ان الوصول إلى السلام يكمن بجمع الأفراد والجماعات باختلافاتهم العرقية والدينية ومناصبهم مع بعضهم البعض "مثل احتفالية اليوم" حاثا على ضرورة ان "نعمل معا كأفراد وجماعات ودول لأشراك الجميع في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
يذكر أن الحفل تخلله معرض تشكيلي حمل السلام موضوعا وريشة السلام عنوانا بمشاركة العديد من الفنانين التشكيليين الذين قدموا لوحات معبرة للغاية بما يتناسق مع أهداف الحفل.(النهاية) ي ت / ط أ ب

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