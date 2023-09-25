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وكيل (الشؤون): انتخابات (التعاونيات) تتم بأقصى درجات الشفافية والنزاهة

9/25/2023 11:34:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 9 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبد العزيز المطيري ضرورة توفير كل ما يلزم لإجراء انتخابات الجمعيات التعاونية بأقصى درجات الشفافية والنزاهة بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح.
وشدد المطيري خلال اشرافه على سير انتخابات جمعية الزهراء التعاونية على دعم الوزارة الكامل للعمل التعاوني وحرصها على إجراء انتخابات الجمعيات التعاونية في أجواء من الشفافية والنزاهة.
واكد أن توجيهات وزير (الشؤون) لاستكمال انتخابات الجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة ومراقبة العملية الانتخابية والاشراف عليها ومحاسبة المقصر ومواجهة أي تجاوزات لتخرج بصورة مشرفة تعكس الصورة الحضارية للحركة التعاونية في دولة الكويت.(النهاية)

م ذ / ط أ ب




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