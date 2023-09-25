وكيل (الشؤون): انتخابات (التعاونيات) تتم بأقصى درجات الشفافية والنزاهة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 9 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبد العزيز المطيري ضرورة توفير كل ما يلزم لإجراء انتخابات الجمعيات التعاونية بأقصى درجات الشفافية والنزاهة بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح.
وشدد المطيري خلال اشرافه على سير انتخابات جمعية الزهراء التعاونية على دعم الوزارة الكامل للعمل التعاوني وحرصها على إجراء انتخابات الجمعيات التعاونية في أجواء من الشفافية والنزاهة.
واكد أن توجيهات وزير (الشؤون) لاستكمال انتخابات الجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة ومراقبة العملية الانتخابية والاشراف عليها ومحاسبة المقصر ومواجهة أي تجاوزات لتخرج بصورة مشرفة تعكس الصورة الحضارية للحركة التعاونية في دولة الكويت.(النهاية)
م ذ / ط أ ب
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