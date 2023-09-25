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دولة الكويت تتضامن مع البحرين وتدين وتستنكر الهجوم على قواتها واستشهاد جنودها جنوب السعودية

9/25/2023 11:34:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عن استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.
وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين على تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا العدوان الآثم من قبل بعض العناصر التابعة للحوثيين.
وأعربت (الخارجية) عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة وذوي الشهداء الأبطال داعية الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يتقبلهم مع الشهداء الأبرار وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.(النهاية)

ن م ع / ط ا ب




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