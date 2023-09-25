العراق: الاطار التنسيقي يؤكد التزامه بالقرارات الدولية التي تنظم العلاقة بدول العالم والمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 25 - 9 (كونا) -- اعلن تحالف الاطار التنسيقي الذي يقود الحكومة العراقية الحالية اليوم الاثنين عن التزامه بالقرارات الدولية التي تنظم العلاقة بدول العالم والمنطقة.
جاء ذلك في بيان للاطار عقب اجتماع دوري عقد على مستوى القيادات في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وبحضور رئيس الوزراء محمد السوداني تم خلاله مناقشة آخر التطورات السياسية والامنية في العراق.
وذكر البيان ان السوداني اطلع قيادات الاطار التنسيقي على تفاصيل زيارته الاخيرة الى نيويورك والتي ترأس فيها وفد العراق الى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
واضاف البيان انه "في الوقت الذي اعرب الاجتماع عن العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام قراراتها.. اكد الاطار التنسيقي التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة".
كما بحث الاطار التنسيقي آخر استعدادات قواه السياسية لخوض الانتخابات المحلية داعيا المواطنين الى مشاركة واسعة لاستكمال المشاريع الخدمية في محافظاتهم.
ويتزعم الاطار التنسيقي تحالف ادارة الدولة ذي الاغلبية النيابية والذي شكل الحكومة العراقية الحالية بقيادة رئيس الوزراء محمد السوداني. (النهاية)
ع ح ه
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