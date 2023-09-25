رئيس (القيادة) اليمني: ميليشيات الحوثي تواصل إهدار فرص السلام

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 25 – 9 (كونا) -- اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين أن ميليشيات الحوثي تواصل إهدار فرص السلام الرامية للتخفيف من معاناة اليمنيين ووقف نزيف الدم والخراب الذي طال مؤسسات الدولة والنسيج الاجتماعي اليمني.
جاء ذلك في خطاب للعليمي بثته قناة (اليمن) الفضائية الحكومية عشية الاحتفال بالذكرى الحادية والستين لثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت بالحكم الإمامي في شمال اليمن.
وأضاف العليمي أن الجهود الحميدة للسعودية وسلطنة عمان مستمرة إضافة إلى المبعوثين الاممي والأمريكي والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن لليمنيين جميعا استعادة الدولة والامن والاستقرار والسلام والتنمية.
وأوضح أن "ميليشيات الحوثي وبدلا من الاستجابة لهذه الجهود ذهبت لرفض تجديد الهدنة واستهداف منشآت النفط وإعادة صياغة المناهج التعليمية وفقا لأهداف طائفية وإرهاب الحياة العامة والسكان المناوئين لمشروعها الكهنوتي الدخيل في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وأكد تمسك مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل والتعاطي الجاد مع كافة المبادرات والجهود في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216.
ودعا ميليشيات الحوثي إلى تحكيم العقل والاستجابة لمساعي السلام وعدم تغليب مصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني.
وأشار إلى أن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني "ليست حربا اهلية ولا إقليمية ولا دولية بل هي معركة بين الامامة والجمهورية بين الحرية والعبودية بين من يدعون الحق الإلهي في حكم اليمنيين والشراكة الوطنية الواسعة".
وشدد على أهمية انصياع الحوثيين للارادة الشعبية ضمن دولة قائمة على أساس الشراكة في الداخل وحسن الجوار والانخراط الفاعل والبناء في نسيجها الخليجي والعربي لما فيه خدمة اليمنيين ومصالحهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأعرب عن "خالص الشكر والعرفان للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات على دعمهم المخلص للشعب اليمني وقيادته السياسية كأفضل تجسيد للأخوة والتضامن العروبي والإنساني" مشيدا كذلك "بمواقف مصر والأردن وغيرها من الدول التي لا تزال تفتح أبوابها الكريمة لاستقبال اليمنيين الفارين من ويلات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وأدواتها في المنطقة". (النهاية)
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