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رئيس (القيادة) اليمني: ميليشيات الحوثي تواصل إهدار فرص السلام

9/25/2023 11:34:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 25 – 9 (كونا) -- اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين أن ميليشيات الحوثي تواصل إهدار فرص السلام الرامية للتخفيف من معاناة اليمنيين ووقف نزيف الدم والخراب الذي طال مؤسسات الدولة والنسيج الاجتماعي اليمني.
جاء ذلك في خطاب للعليمي بثته قناة (اليمن) الفضائية الحكومية عشية الاحتفال بالذكرى الحادية والستين لثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت بالحكم الإمامي في شمال اليمن.
وأضاف العليمي أن الجهود الحميدة للسعودية وسلطنة عمان مستمرة إضافة إلى المبعوثين الاممي والأمريكي والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن لليمنيين جميعا استعادة الدولة والامن والاستقرار والسلام والتنمية.
وأوضح أن "ميليشيات الحوثي وبدلا من الاستجابة لهذه الجهود ذهبت لرفض تجديد الهدنة واستهداف منشآت النفط وإعادة صياغة المناهج التعليمية وفقا لأهداف طائفية وإرهاب الحياة العامة والسكان المناوئين لمشروعها الكهنوتي الدخيل في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وأكد تمسك مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل والتعاطي الجاد مع كافة المبادرات والجهود في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216.
ودعا ميليشيات الحوثي إلى تحكيم العقل والاستجابة لمساعي السلام وعدم تغليب مصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني.
وأشار إلى أن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني "ليست حربا اهلية ولا إقليمية ولا دولية بل هي معركة بين الامامة والجمهورية بين الحرية والعبودية بين من يدعون الحق الإلهي في حكم اليمنيين والشراكة الوطنية الواسعة".
وشدد على أهمية انصياع الحوثيين للارادة الشعبية ضمن دولة قائمة على أساس الشراكة في الداخل وحسن الجوار والانخراط الفاعل والبناء في نسيجها الخليجي والعربي لما فيه خدمة اليمنيين ومصالحهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأعرب عن "خالص الشكر والعرفان للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات على دعمهم المخلص للشعب اليمني وقيادته السياسية كأفضل تجسيد للأخوة والتضامن العروبي والإنساني" مشيدا كذلك "بمواقف مصر والأردن وغيرها من الدول التي لا تزال تفتح أبوابها الكريمة لاستقبال اليمنيين الفارين من ويلات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وأدواتها في المنطقة". (النهاية)

س ن ص / ر ج



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