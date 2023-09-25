العربي الكويتي يفوز على (ميرالكو بولتس) الفلبيني في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة بنتيجة (90 82)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 25 - 9 (كونا) -- فاز نادي (العربي) الكويتي لكرة السلة اليوم الاثنين على نظيره (ميرالكو بولتس) الفلبيني بنتيجة (90 - 82) في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة المقامة في قطر.
وقال نائب رئيس الجهاز والمدير الفني لفريق (العربي) محمد الشطي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الفريق الفلبيني قدم بداية قوية خاصة بالرميات الثلاثية لكن (العربي) استطاع العودة الى المباراة عن طريق إبطاء الايقاع وعدم اللعب بسرعة.
وأضاف أن (العربي) تحسن مستواه مع دخول اللاعب حسن بورمية إضافة إلى المحترف الأمريكي كندل دايكس الذي قدم مباراة جيدة الى جانب المحترف الامريكي الثاني جاي واشنطن حيث كان هناك توازن بالدفاع والهجوم.
وذكر انه في الربع الأخير الحاسم من المباراة قدم اللاعب حسين الخباز مستوى عاليا استطاع من خلاله ان يسجل نقاطا حاسمة إضافة الى عبدالله سالمين الذي تمكن من الدفاع بشكل جيد وكابتن الفريق صقر عبدالرضا الذي نجح في قيادة الفريق مع زملائه لتحقيق فوز على المنافس الفلبيني.
وفي ذات المجموعة تغلب (الزمالك) المصري على (الأهلي) الليبي بنتيجة 72 مقابل 65 فيما يواجه (العربي) غدا (الأهلي) الليبي بينما يواجه (الزمالك) فريق (ميرالكو بولتس).
ويشارك في البطولة ثمانية أندية تمثل سبع دول حيث تضم المجموعة الاولى الفتح الرباطي من المغرب والحكمة بيروت وبيروت فيرست من لبنان ودجلة الجامعة من العراق فيما تضم المجموعة الثانية العربي الكويتي وميرالكو بولتس الفلبيني والزمالك المصري والاهلي الليبي.
وفي مباراتي المجموعة الأولى فاز (الحكمة) اللبناني على مواطنه (بيروت فيرست) 68 مقابل 65 في حين فاز (الفتح) المغربي على (دجلة) العراقي بواقع 92 مقابل 79 نقطة.
يذكر ان بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة انطلقت اليوم وتستمر لغاية 30 سبتمبر الجاري. (النهاية)
س س س / ر ج
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