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وزارة الخارجية اليمنية تدين تمزيق نسخة من القرآن الكريم في هولندا

9/25/2023 11:34:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 25 – 9 (كونا) -- دانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات مساء اليوم الاثنين قيام متطرف هولندي بتمزيق نسخة من القرآن الكريم.
واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن تلك الأعمال تعبر عن "مدى التعصب والحقد والكراهية التي تكتنف نفوس شرذمة من المنحرفين أخلاقيا وقيميا".
وأشارت الوزارة إلى أن عدم اضطلاع الدول بمسؤوليتها الاخلاقية في ردع المتطرفين والسماح لهم بنشر الكراهية يتنافى مع مبدأ الاحترام المتبادل وحرية المعتقد.
وطالبت باتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذا التمادي في استهداف الدين الاسلامي والتصدي للأعمال "الدنيئة" التي تسيء لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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