وزارة الخارجية اليمنية تدين تمزيق نسخة من القرآن الكريم في هولندا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 25 – 9 (كونا) -- دانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات مساء اليوم الاثنين قيام متطرف هولندي بتمزيق نسخة من القرآن الكريم.
واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن تلك الأعمال تعبر عن "مدى التعصب والحقد والكراهية التي تكتنف نفوس شرذمة من المنحرفين أخلاقيا وقيميا".
وأشارت الوزارة إلى أن عدم اضطلاع الدول بمسؤوليتها الاخلاقية في ردع المتطرفين والسماح لهم بنشر الكراهية يتنافى مع مبدأ الاحترام المتبادل وحرية المعتقد.
وطالبت باتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذا التمادي في استهداف الدين الاسلامي والتصدي للأعمال "الدنيئة" التي تسيء لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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