موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الكويت تحقق أول ميدالية لها في دورة الألعاب الآسيوية ال19 المقامة في الصين بحصول اللاعب يوسف الشملان على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح السابر بلعبة المبارزة بعد أن تمكن من الوصول إلى الدور نصف النهائي.
الكويت - وزارة الاعلام تنفي صحة ما أثير من معلومات حول منعها احدى القنوات المحلية من بث مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم (دوري زين) وتقول انها تلقت صباح اليوم طلبا من القناة ذاتها لاستئجار جهازين لنقل المباريات والعمل جار للتعامل مع الطلب وفق الاجراءات والنظم المتبعة.
الكويت - (تحالف دعم الشرعية في اليمن) يعلن عن "استشهاد" ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين بعمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة وذلك جراء هجوم قامت به عناصر تابعة للحوثيين.
القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية تعلن تحديد موعد اجراء الانتخابات الرئاسية لتكون أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل خارج مصر و(10 و11 و12) من الشهر نفسه داخل مصر.
بيروت - قوى الامن الداخلي اللبنانية تعلن عن توقيف لبناني اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الامريكية بمنطقة عوكر في 20 سبتمبر الجاري.
واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية تعلن القبض على القيادي في ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو هليل الفدعاني وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في (داعش) بسوريا وذلك بعد تنفيذ غارة بطائرة مروحية في شمال سوريا. (النهاية) ر ج
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