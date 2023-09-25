موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الكويت تحقق أول ميدالية لها في دورة الألعاب الآسيوية ال19 المقامة في الصين بحصول اللاعب يوسف الشملان على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح السابر بلعبة المبارزة بعد أن تمكن من الوصول إلى الدور نصف النهائي.

الكويت - وزارة الاعلام تنفي صحة ما أثير من معلومات حول منعها احدى القنوات المحلية من بث مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم (دوري زين) وتقول انها تلقت صباح اليوم طلبا من القناة ذاتها لاستئجار جهازين لنقل المباريات والعمل جار للتعامل مع الطلب وفق الاجراءات والنظم المتبعة.

الكويت - (تحالف دعم الشرعية في اليمن) يعلن عن "استشهاد" ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين بعمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة وذلك جراء هجوم قامت به عناصر تابعة للحوثيين.

القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية تعلن تحديد موعد اجراء الانتخابات الرئاسية لتكون أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل خارج مصر و(10 و11 و12) من الشهر نفسه داخل مصر.

بيروت - قوى الامن الداخلي اللبنانية تعلن عن توقيف لبناني اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الامريكية بمنطقة عوكر في 20 سبتمبر الجاري.

واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية تعلن القبض على القيادي في ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو هليل الفدعاني وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في (داعش) بسوريا وذلك بعد تنفيذ غارة بطائرة مروحية في شمال سوريا. (النهاية) ر ج