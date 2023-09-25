الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون أمام عمال قطاع غزة

الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون أمام عمال قطاع غزة
التاريخ
9/25/2023 11:34:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 أيلول (بترا)- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز مع قطاع غزة، ليوم غد الثلاثاء، وخاصة أمام العمال.
وقالت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة إن منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة غدا الثلاثاء يعمل بشكل جزئي للسفر للحالات الإنسانية، فيما ما يزال الاحتلال مستمرا في منع العمال من السفر.
وأضافت الهيئة، في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين، يعمل المنفذ بشكل طبيعي للوصول لجميع الفئات.
--(بترا)
أش/أز/ هـ ح
25/09/2023 23:48:08
MENAFN25092023000117011021ID1107140245
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