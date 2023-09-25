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مصر: إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

9/25/2023 11:34:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 25 أيلول (بترا)- أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المستشار وليد حمزة، موعد الانتخابات الرئاسية 2024، وحدد فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.
وتجرى عمليات الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و 2 و 3 كانون الأول 2023، وداخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11 و 12 و 13 من الشهر ذاته.
كما ستجرى الإعادة بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و 9 و 10 كانون الثاني 2024 ، على أن تجرى الإعادة بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و 6 و 7 كانون الثاني.
وقال حمزة، في مؤتمر صحفي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 كانون الأول المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 كانون الثاني المقبل.
--(بترا)
ن ا/أز/ هـ ح
25/09/2023 23:01:16

MENAFN25092023000117011021ID1107140243

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