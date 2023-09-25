مصر: إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 25 أيلول (بترا)- أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المستشار وليد حمزة، موعد الانتخابات الرئاسية 2024، وحدد فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.
وتجرى عمليات الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و 2 و 3 كانون الأول 2023، وداخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11 و 12 و 13 من الشهر ذاته.
كما ستجرى الإعادة بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و 9 و 10 كانون الثاني 2024 ، على أن تجرى الإعادة بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و 6 و 7 كانون الثاني.
وقال حمزة، في مؤتمر صحفي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 كانون الأول المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 كانون الثاني المقبل.
--(بترا)
ن ا/أز/ هـ ح
25/09/2023 23:01:16
MENAFN25092023000117011021ID1107140243
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.