كييف: القصف الروسي على ميناء أوديسا دمر مخازن حبوب

كييف: القصف الروسي على ميناء أوديسا دمر مخازن حبوب
التاريخ
9/25/2023 11:34:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 25 أيلول (بترا)- أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن البنية التحتية لميناء أوديسا تعرضت لأضرار جسيمة ودمرت مخازن الحبوب جراء القصف الصاروخي الروسي.
وقالت الدفاع الأوكرانية، في بيان صحفي: "أصيب شخص على الأقل وحدثت أضرار بليغة في البنية التحتية في ميناء أوديسا نتيجة هجوم روسي عنيف".
وأضاف البيان: "شنت القوات الروسية هجوما مزدوجا بطائرات بدون طيار وصواريخ على أوكرانيا، واستهدفت بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا وضربت منشأة زراعية هناك".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
25/09/2023 22:37:35
MENAFN25092023000117011021ID1107140242
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