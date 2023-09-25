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كييف: القصف الروسي على ميناء أوديسا دمر مخازن حبوب

9/25/2023 11:34:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 25 أيلول (بترا)- أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن البنية التحتية لميناء أوديسا تعرضت لأضرار جسيمة ودمرت مخازن الحبوب جراء القصف الصاروخي الروسي.
وقالت الدفاع الأوكرانية، في بيان صحفي: "أصيب شخص على الأقل وحدثت أضرار بليغة في البنية التحتية في ميناء أوديسا نتيجة هجوم روسي عنيف".
وأضاف البيان: "شنت القوات الروسية هجوما مزدوجا بطائرات بدون طيار وصواريخ على أوكرانيا، واستهدفت بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا وضربت منشأة زراعية هناك".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
25/09/2023 22:37:35

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