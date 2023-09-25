كييف: القصف الروسي على ميناء أوديسا دمر مخازن حبوب

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 25 أيلول (بترا)- أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن البنية التحتية لميناء أوديسا تعرضت لأضرار جسيمة ودمرت مخازن الحبوب جراء القصف الصاروخي الروسي.

وقالت الدفاع الأوكرانية، في بيان صحفي: "أصيب شخص على الأقل وحدثت أضرار بليغة في البنية التحتية في ميناء أوديسا نتيجة هجوم روسي عنيف".

وأضاف البيان: "شنت القوات الروسية هجوما مزدوجا بطائرات بدون طيار وصواريخ على أوكرانيا، واستهدفت بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا وضربت منشأة زراعية هناك".

--(بترا)

س ح/أز/ هـ ح

25/09/2023 22:37:35