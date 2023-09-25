اختتام ورشة الصناعة والإنتاج وفن التسويق في الرصيفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 25 أيلول (بترا)- اختتمت اليوم الاثنين في منتدى الرصيفة للثقافة والفنون ورشة عمل بعنوان: "الصناعة والإنتاج وفن التسويق"، والتي أقامها المنتدى بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء على مدار 3 أيام بمشاركة عدد من المدربات العاملات في صناعة العطور ومواد التجميل.
وأشاد رئيس المنتدى محمود الصالح بالمشاركين في الورشة وما قدموه من خبرات علمية وعملية، أضافت الكثير للأنشطة الثقافية التي ينظمها المنتدى وخلقت جوا من التغيير في الطرح الفكري وأوجدت مساحة جديدة من العمل التنموي في خدمة المجتمع المحلي.
بدوره، ثمن الدكتور المختص في التسويق احمد الحواري هذه المبادرة، داعيا كل من يرغب من الشباب والشابات في تعلم مهنة إلى السعي جاهدا للتعلم وانتهاز الفرص المتاحة واكتساب فنون التسويق لتحقيق النجاح وعدم انتظار الوظيفة.
--(بترا)
رن/أز/ هـ ح
25/09/2023 22:35:52
MENAFN25092023000117011021ID1107140241
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