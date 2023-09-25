اختتام ورشة الصناعة والإنتاج وفن التسويق في الرصيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 25 أيلول (بترا)- اختتمت اليوم الاثنين في منتدى الرصيفة للثقافة والفنون ورشة عمل بعنوان: "الصناعة والإنتاج وفن التسويق"، والتي أقامها المنتدى بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء على مدار 3 أيام بمشاركة عدد من المدربات العاملات في صناعة العطور ومواد التجميل.

وأشاد رئيس المنتدى محمود الصالح بالمشاركين في الورشة وما قدموه من خبرات علمية وعملية، أضافت الكثير للأنشطة الثقافية التي ينظمها المنتدى وخلقت جوا من التغيير في الطرح الفكري وأوجدت مساحة جديدة من العمل التنموي في خدمة المجتمع المحلي.

بدوره، ثمن الدكتور المختص في التسويق احمد الحواري هذه المبادرة، داعيا كل من يرغب من الشباب والشابات في تعلم مهنة إلى السعي جاهدا للتعلم وانتهاز الفرص المتاحة واكتساب فنون التسويق لتحقيق النجاح وعدم انتظار الوظيفة.

--(بترا)

رن/أز/ هـ ح

25/09/2023 22:35:52