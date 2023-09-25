الزرقاء: انطلاق فعاليات مهرجان مسرح الطفل العربي في دورته الثالثة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء25أيلول(بترا)-عمر ضمرة- انطلقت مساء اليوم الاثنين، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي بالزرقاء فعاليات مهرجان مسرح الطفل العربي"أعطونا الطفولة" في دورته الثالثة.

ويشارك في المهرجان، الذي تنظمه جمعية نادي الطفل العربي بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجلس محافظة الزرقاء وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين، ويستمر 5 أيام، فرق من الجزائر وتونس وفلسطين والعراق والسعودية والبحرين وسلطنة عمان، فضلاً عن الأردن.

وقال مندوب وزيرة الثقافة الأمين العام الدكتور ماهر نفش: "نثمن جهود الجهات المنظمة وكل من أسهم في إظهار هذا المهرجان"، معلنا انطلاق فعاليات المهرجان.

وأشار رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري:" إلى أن مجلس المحافظة قدم الدعم الموصول لهذا المهرجان ولغيره من المهرجانات والهيئات الثقافية، لإيمانه بأهمية الثقافة في تجذير الولاء والانتماء لأمتنا ولوطننا ولهويتنا العربية الإسلامية ولقيادتنا الهاشمية التي تستمد شرعيتها من إرثها الديني والتاريخي".

من جهته، قال مدير الثقافة، محمد الزعبي، إن المهرجان يضم عروضاً مسرحية متنوعة تتناول قضايا الطفل وتنمية قدراته على التواصل والإبداع، حيث يسهم في تنمية الطفل وخلق بيئة فكرية وثقافية لبناء جيل سليم منتم لوطنه وثقافته العربية.

وبين مدير المهرجان، سامي المجالي، أن المهرجان يعنى بإبداعات الطفل وصقل ثقافته والارتقاء بذائقته الفنية، إضافة إلى اكتشاف المواهب وتشجيع كتاب النصوص للمشاركة بالمهرجان، مثمناً الدعم المتواصل لمجلس محافظة الزرقاء للثقافة.

واشتمل حفل افتتاح المهرجان والذي يرأس لجنة العليا للمهرجان المخرج نعيم حدادين وأدار فقراته المشرف العام على المهرجان المخرجة حنان سليمان، على عرض فيلم قصير عن ضيف المهرجان أحمد ناصر الراشد، وعرض فيلم عن شخصية المهرجان لهذا العام الفنانة قمر الصفدي، وعرض فيلم قصير عن الأطفال الشهداء في فلسطين المحتلة والانتهاكات التي يتعرضون لها، كما قدمت الفنانة مايا من العراق معزوفات كلاسيكية على آلة الكمان.

وقال الناشط والداعم ظاهر أحمد عمرو إنه يتعين إنتاج أعمال تستند إلى أخلاقنا الرفيعة وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، وتكريس الانتماء للوطن والولاء للقيادة الهاشمية.

وافتتحت مسرحية "الأصدقاء والثعلب الماكر"، فعاليات المهرجان، كما جرى افتتاح بازار خيري لعدد من الجمعيات احتوى على منسوجات ومطرزات وأزياء شعبية، في حين تم توزيع الدروع التكريمية على مستحقيها.

--(بترا)





ع ض/أز/ هـ ح

25/09/2023 22:34:02