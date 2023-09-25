الأميرة ريم علي ترعى حفل تخريج الفوج 14 من طلبة معهد الإعلام الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- رعت سمو الأميرة ريم علي، مؤسِّس معهد الإعلام الأردني، مساء اليوم الاثنين، حفل تخريج الفوج 14 من طلبة الماجستير بالمعهد، والذي جرت فعالياته في المركز الثَّقافي الملكي.

وسلَّمت سموها الخريجين، والبالغ عددهم 17 خريجًا، الشهادات، من بينهم الصحافية الفلسطينية رنيم الجوابرة، الحاصلة على منحة الشَّهيدة شيرين أبو عاقلة، التي قدَّمها جلالة الملك عبد الله الثَّاني، دعمًا للصحافيات الفلسطينيات وتكريمًا لروح الشهيدة شيرين التي اغتالتها الآلة العسكرية الإسرائيلية وهي تقوم بواجبها الصحافي في مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحلَّ البروفيسور الإعلامي الدكتور انطوان مسرَّة ضيفًا ومتحدثًا رئيسيًا في الحفل، وحضور وزير الاقتصاد الرَّقمي أحمد الهناندة ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة ووزير الشباب "محمد سلامة" فارس النابلسي ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، والرَّئيس التنفيذي للمعهد الدكتور مصطفى الحمارنة، وسفراء، وأعضاء مجلس إدارة المعهد، وذوو الخريجين.

وقدَّمت عميدة المعهد الدكتورة ميرنا أبو زيد نصائح ووصايا لخريجي الدفعة الـ 14 وهم ينضمون لـ 400 خريج سابق من المعهد عبر مسيرته، التي تقترب من عقدين من الزَّمان.

وأكدت أنَّ دورهم ومسؤوليتهم، كُلٌ في مكان عمله، هو حراسة معايير الصحافة المهنية، وأن يكونوا مثالًا للتَّميز والجودة في مؤسساتهم.

وأضافت بأنَّ رسالة المعهد هي رفع مستوى ممارسة المهنة إلى المثال الديمقراطي الذي نطمح إليه، ضمن معايير تتمثل بالتميز، والاحتراف الصحافي والمهنية، والحداثة والابتكار.

وأوضحت أن المعهد باشر بإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدام الأدوات التوليدية الحديثة في العمل والتدريب هذا العام، حيث ستكون ضمن المقررات.

وبين مسرَّة أنَّه ومنذ إنشاء المعهد ولغاية الفوج 14 وهناك تحوّلات عديدة في العالم، رافق ذلك بقاء المعهد على تواصل مستمر مع التحوّلات في كل برامجه وتدريبه واستجابته لذلك.

وأكد أنَّ هناك تركيز على 4 قضايا جوهرية في استعادة الإعلام صفته الإعلامية وهي الوصول إلى تعريف دقيق لمعنى الرأي، والحقيقة، والواقع، والمعرفة، مقدِّمًا لكل واحد منها تعريفًا مستنبطا من خبرته الإعلامية الطويلة.

وألقى الطالب حسام حمود دوجان الحياري، الأول على الفوج، كلمة الخريجين، معربا عن سعادته وزملائه وزميلاته بعد اجتيازهم متطلبات برنامج الماجستير خلال عام واحد، الذي امتاز بالعملية التطبيقية والأنشطة اللامنهجية الغنية والثرية.

وقال الحياري إنَّ المعهد حرص في تعليمه الطلبة على الجانب النظري، بالإضافة للتطبيق العملي، وأنَّه وزملاءه تعلموا بأنَّ الصَّحفي هو مرآة للحدث وليس صانعاً له، وأنَّ عليه في عمله أن يكون موضوعياً ومستنداً على الحقائق والمعلومات في تصديه لمختلف القضايا، وأن معيار صلاحية الخبر للنشر مقدمٌ على معيار قوة الانتشار.

وبينت الصحافية الفلسطينية رنيم جوابرة، الحاصلة على منحة شيرين أبو عاقلة خلال كلمة لها، إنَّ أكثر ما أرعبها ما أشارت إليه صحفية فلسطينية بأن إسرائيل باتت تعرف كيف تقتل وتدمر دون عبور الحد الذي يثير ثائرة المجتمع الدولي، وتبقي الأمر في المستوى الذي لا يتعدى انتقادات مؤسسات حقوق الإنسان، "لكني أدرك اليوم أن هذا لا يشمل حربها ضد الصحافيين".

وأضافت أنَّه "في النصف الأول من العام الحالي رصدت وزارة الإعلام الفلسطينية ما يزيد عن 200 انتهاك من جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، أما في الضفة الأخرى من نهر الأردن، وفي العام ذاته، كُرمت شيرين أبو عاقلة شهيدة الميدان والواجب الوطني بصناعة جيش يخلفها بمنحة دراسية ملكية مُنِحتُ شرف أن أفتتِحَها وذلك إيمانا من جلالة الملك عبد الله الثاني بأهمية القضية الفلسطينية".

وأكدت أنَّ" ما منحني إياه جلالة الملك أولا ومعهد الإعلام الأردني ثانيا أكثر من دعم مادي ومن مقعد تعليمي، فما حصلته ومنحته معنويا أثبت للجميع أن الإعلام هو الطريق الأقصر لكسر شوكة الاحتلال".

--(بترا)





ي ع/أز/ ه ح

25/09/2023 22:11:20