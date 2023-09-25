الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً على انبعاثات السيارات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- تبنت بلدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، اتفاقاً جرى تخفيف نصوصه إلى حد كبير لفرض قيود على انبعاثات السيارات، بعدما اشتكت الشركات المصنعة من أن تشديد الإجراءات يمكن أن يقوض الاستثمارات في المركبات الكهربائية.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، صوتت الدول الـ27 وعلى رأسها إيطاليا وفرنسا، لصالح خطة أقل طموحا من تلك التي وضعتها المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني 2022 للحفاظ على التنافسية في قطاع يعتمد عليه 14 مليون عامل في الاتحاد الأوروبي.
ورحّبت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية التي تعد مجموعة الضغط الرئيسية في القطاع في الاتحاد الأوروبي بحذر بالقرار المرتبط بالنسخة المقبلة من قواعد انبعاثات السيارات في الاتحاد الأوروبي المعروفة بمعيار "يورو7"، فيما وصفت المجموعات الداعية إلى قواعد نقل صديقة أكثر للبيئة الخطوة بأنها مخيّبة للآمال.
وسعت المفوضية إلى أن يخفض "يورو7" بشكل كبير أكسيد النيتروجين وانبعاثات الجزيئات الدقيقة من المركبات، مشيرة إلى أن تلوث الجو مسؤول عن 70 ألف وفاة سنويا في الاتحاد الأوروبي، لكن مصنعي السيارات تخوفوا من التكاليف الإضافية لإدخال المركبات ذات محركات الاحتراق على الخط في وقت ينفقون المليارات على صناعة السيارات الكهربائية في مواجهة منافسة شرسة من تسلا وشركات صينية.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
25/09/2023 22:03:59
MENAFN25092023000117011021ID1107140238
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