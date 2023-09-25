الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً على انبعاثات السيارات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- تبنت بلدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، اتفاقاً جرى تخفيف نصوصه إلى حد كبير لفرض قيود على انبعاثات السيارات، بعدما اشتكت الشركات المصنعة من أن تشديد الإجراءات يمكن أن يقوض الاستثمارات في المركبات الكهربائية.

ووفقاً لـ(فرانس برس)، صوتت الدول الـ27 وعلى رأسها إيطاليا وفرنسا، لصالح خطة أقل طموحا من تلك التي وضعتها المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني 2022 للحفاظ على التنافسية في قطاع يعتمد عليه 14 مليون عامل في الاتحاد الأوروبي.

ورحّبت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية التي تعد مجموعة الضغط الرئيسية في القطاع في الاتحاد الأوروبي بحذر بالقرار المرتبط بالنسخة المقبلة من قواعد انبعاثات السيارات في الاتحاد الأوروبي المعروفة بمعيار "يورو7"، فيما وصفت المجموعات الداعية إلى قواعد نقل صديقة أكثر للبيئة الخطوة بأنها مخيّبة للآمال.

وسعت المفوضية إلى أن يخفض "يورو7" بشكل كبير أكسيد النيتروجين وانبعاثات الجزيئات الدقيقة من المركبات، مشيرة إلى أن تلوث الجو مسؤول عن 70 ألف وفاة سنويا في الاتحاد الأوروبي، لكن مصنعي السيارات تخوفوا من التكاليف الإضافية لإدخال المركبات ذات محركات الاحتراق على الخط في وقت ينفقون المليارات على صناعة السيارات الكهربائية في مواجهة منافسة شرسة من تسلا وشركات صينية.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

25/09/2023 22:03:59