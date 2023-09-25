الخارجية الفلسطينية: مقتل 64 فلسطينياً في إعصار ليبيا

الخارجية الفلسطينية: مقتل 64 فلسطينياً في إعصار ليبيا
التاريخ
9/25/2023 11:34:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أحمد الديك، اليوم الاثنين، أن 64 فلسطينياً لقوا حتفهم، وفقد أكثر من 10 في الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا.
ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية، أضاف المسؤول الفلسطيني، أنه وفقا للمعطيات التي وصلت الوزارة من قبل سفارة دولة فلسطين في طرابلس، والمعلومات التي جمعتها وتأكدت منها اللجان المكلفة بإشراف القنصلية العاملة لدولة فلسطين في بنغازي، تبين أن عدد الأسر المنكوبة بلغ أكثر من 110 أسر، تضررت بأشكال متفاوتة.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
25/09/2023 21:57:37
MENAFN25092023000117011021ID1107140237
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