Tuesday, 26 September 2023 09:09 GMT

الخارجية الفلسطينية: مقتل 64 فلسطينياً في إعصار ليبيا

9/25/2023 11:34:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أحمد الديك، اليوم الاثنين، أن 64 فلسطينياً لقوا حتفهم، وفقد أكثر من 10 في الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا.
ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية، أضاف المسؤول الفلسطيني، أنه وفقا للمعطيات التي وصلت الوزارة من قبل سفارة دولة فلسطين في طرابلس، والمعلومات التي جمعتها وتأكدت منها اللجان المكلفة بإشراف القنصلية العاملة لدولة فلسطين في بنغازي، تبين أن عدد الأسر المنكوبة بلغ أكثر من 110 أسر، تضررت بأشكال متفاوتة.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
25/09/2023 21:57:37

MENAFN25092023000117011021ID1107140237

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث