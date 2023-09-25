الخارجية الفلسطينية: مقتل 64 فلسطينياً في إعصار ليبيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أحمد الديك، اليوم الاثنين، أن 64 فلسطينياً لقوا حتفهم، وفقد أكثر من 10 في الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا.

ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية، أضاف المسؤول الفلسطيني، أنه وفقا للمعطيات التي وصلت الوزارة من قبل سفارة دولة فلسطين في طرابلس، والمعلومات التي جمعتها وتأكدت منها اللجان المكلفة بإشراف القنصلية العاملة لدولة فلسطين في بنغازي، تبين أن عدد الأسر المنكوبة بلغ أكثر من 110 أسر، تضررت بأشكال متفاوتة.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

25/09/2023 21:57:37