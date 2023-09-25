الغذاء والدواء: تشغيلات حقن أفاستين المرتبطة بحالات فقدان وتلف البصر لم ترد إلى المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تشغيلات حقن أفاستين Avastin 100mg/4ml الواردة ضمن التنبيه السريع الصادر عن هيئة تنظيم الأدوية في باكستان لم ترد إلى السوق الأردني.

وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، إن حالات فقدان وتلف البصر التي ارتبطت بالاستخدام غير المصرح به لحقن أفاستين Avastin 100mg/4ml ليست في الأردن، وإنما جرى الإبلاغ عنها في الباكستان نتيجة مشاكل إعادة التصنيع.

ولفت إلى أن استخدام المنتج الدوائي المذكور لاعتلال الشبكية السكري أو حالات العيون الأخرى غير مصرح به فيما يوجد له استطبابات أخرى مصرح بها.

يذكر أنه تم مؤخرا تداول أخبار حول الإبلاغ عن حالات فقدان بصر لدى مرضى السكري بعد العلاج بحقن أفاستين المعدل بأشكال متنوعة منها المعدل والموزع والمخفف، حيث ارتبطت الحالات بتغيير أو صرف أو تخفيف أو بيع حقن أفاستين Avastin 100mg/4ml في ظل ظروف غير صحية أو غير معقمة بشكل قانوني ودون أي ترخيص لبيع وصرف الأدوية مما جعل التأكد من مدى سلامتها غير ممكننا مما قد يؤدي إلى تلف وفقدان البصر لدى المرضى.

ودعت المؤسسة إلى التواصل للاستفسار عن أي أعراض جانبية أو الإبلاغ عنها من خلال البريد الإلكتروني وموقع المؤسسة الإلكتروني على الرابط:

‏ أو من خلال هاتف رقم 065632000 أو فاكس 065105916.

--(بترا)

ع د/أز/ هـ ح

25/09/2023 21:56:23