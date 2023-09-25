الأردن يدين العمل الإرهابي الذي استهدف قوة الواجب البحرينية

الأردن يدين العمل الإرهابي الذي استهدف قوة الواجب البحرينية
التاريخ
9/25/2023 11:34:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول(بترا)-دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين العمل الإرهابي الغاشم، الذي استهدف مواقع قوة الواجب البحرينية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أسفر عن استشهاد ضابط وفرد من قوة دفاع البحرين، وإصابة آخرين.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع مملكة البحرين الشقيقة، ورفضها وإدانتها لهذا الفعل الإرهابي الجبان، معربةً عن تعازيها لحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/أز/ هـ ح
25/09/2023 22:05:30
MENAFN25092023000117011021ID1107140235
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