الأردن يدين العمل الإرهابي الذي استهدف قوة الواجب البحرينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول(بترا)-‏دانت ‎وزارة الخارجية وشؤون المغتربين العمل الإرهابي الغاشم، الذي استهدف مواقع قوة الواجب البحرينية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أسفر عن استشهاد ضابط وفرد من ‎قوة دفاع البحرين، وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع مملكة البحرين الشقيقة، ورفضها وإدانتها لهذا الفعل الإرهابي الجبان، معربةً عن تعازيها لحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/أز/ هـ ح

25/09/2023 22:05:30