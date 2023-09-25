أمين عمان يؤكد استعداد الأمانة المتواصل لدعم المبادرات الثقافية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- أكد أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة تدعم وتتبنى جميع المبادرات التي من شأنها تعزيز الإقبال على القراءة وتوفير المراجع والإصدارات العلمية والأدبية والثقافية والفكرية من عناوين الكتب لتكون في متناول الجميع.

وقال الشواربة، خلال زيارته مساء اليوم الاثنين، إلى معرض عمان الدولي للكتاب الثاني والعشرين، موضحا أن الكتاب له قيمة مضافة في بناء الشخصية والثقافة.

واطلع الشواربة، يرافقه نائبه محمد رسمي القيسي على جناح الأمانة، وسير الدعم اللوجستي الذي تقدّمه أمانة عمان للمعرض، كما زار الأجنحة العربيّة المشاركة في هذه التظاهرة الثقافيّة المهمّة التي تعكس الوجه المشرق للثقافة في الأردن.

من جانبه، قال مدير دائرة المكتبات، ثامر الشوبكي، إن الأمانة ستقوم بتوزيع كتب من منشوراتها مجاًنا لزوار المعرض بواقع 1856 نسخة وبواقع 63 عنوانًا في مختلف الحقول الفكرية والمجتمعية والتربية والأسرة والآداب والمذكرات الوطنية والتاريخ والفنون والعلوم وكتب الأطفال.

وأوضح أن الأمانة ستشارك على هامش المعرض بندوات تخص النشر والمكتبات، وتقديم عروض مسرحيّة وغنائيّة وجوائز للأطفال، من خلال مركز زها الثقافي التابع لها.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ هـ ح

25/09/2023 21:52:46

