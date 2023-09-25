أمين عمان يؤكد استعداد الأمانة المتواصل لدعم المبادرات الثقافية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- أكد أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة تدعم وتتبنى جميع المبادرات التي من شأنها تعزيز الإقبال على القراءة وتوفير المراجع والإصدارات العلمية والأدبية والثقافية والفكرية من عناوين الكتب لتكون في متناول الجميع.
وقال الشواربة، خلال زيارته مساء اليوم الاثنين، إلى معرض عمان الدولي للكتاب الثاني والعشرين، موضحا أن الكتاب له قيمة مضافة في بناء الشخصية والثقافة.
واطلع الشواربة، يرافقه نائبه محمد رسمي القيسي على جناح الأمانة، وسير الدعم اللوجستي الذي تقدّمه أمانة عمان للمعرض، كما زار الأجنحة العربيّة المشاركة في هذه التظاهرة الثقافيّة المهمّة التي تعكس الوجه المشرق للثقافة في الأردن.
من جانبه، قال مدير دائرة المكتبات، ثامر الشوبكي، إن الأمانة ستقوم بتوزيع كتب من منشوراتها مجاًنا لزوار المعرض بواقع 1856 نسخة وبواقع 63 عنوانًا في مختلف الحقول الفكرية والمجتمعية والتربية والأسرة والآداب والمذكرات الوطنية والتاريخ والفنون والعلوم وكتب الأطفال.
وأوضح أن الأمانة ستشارك على هامش المعرض بندوات تخص النشر والمكتبات، وتقديم عروض مسرحيّة وغنائيّة وجوائز للأطفال، من خلال مركز زها الثقافي التابع لها.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
25/09/2023 21:52:46
MENAFN25092023000117011021ID1107140234
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