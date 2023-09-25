رابطة كتاب إربد تنظم حفلا لإشهار على شرفة حيفا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 25 أيلول (بترا)- نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد في بيت عرار الثقافي، مساء اليوم الاثنين، حفلا لإشهار مجموعة قصصية بعنوان: "على شرفة حيفا"، للكاتب الفلسطيني حسن عبادي، ولكتاب آخر بعنوان: "توفيق زياد شاعر الأمة والأممية" للدكتور نبيل طنوس.

وتحدث الروائي الدكتور محمود عيسى موسى عن قصص المجموعة "على شرفة حيفا"، مستعرضا الأسلوب القصصي الذي اتبعه عبادي في كتابته، إضافة إلى إشاراته عن المكان الفلسطيني الذي كان حاضرا بقوة.

والدكتور رياض الياسين عن كتاب طنوس، حيث استعرض الياسين في ورقته التي قدمها إضاءات على زياد شاعرا، وتحدث بالتفصيل عن التاريخ الشعري لتوفيق زياد.

بدوره، شكر طنوس رابطة الكتاب الأردنيين على الاستضافة، كما قدم عبادي شكره لرابطة الكتاب وللروائي عيسى على ورقته التي قدمها خلال الحفل.

وفي نهاية الحفل، قدم رئيس فرع الرابطة الشاعر أحمد طناش الشطناوي الدروع التقديرية لجميع المشاركين في الأمسية.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

25/09/2023 21:50:58

