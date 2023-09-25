رابطة كتاب إربد تنظم حفلا لإشهار على شرفة حيفا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 25 أيلول (بترا)- نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد في بيت عرار الثقافي، مساء اليوم الاثنين، حفلا لإشهار مجموعة قصصية بعنوان: "على شرفة حيفا"، للكاتب الفلسطيني حسن عبادي، ولكتاب آخر بعنوان: "توفيق زياد شاعر الأمة والأممية" للدكتور نبيل طنوس.
وتحدث الروائي الدكتور محمود عيسى موسى عن قصص المجموعة "على شرفة حيفا"، مستعرضا الأسلوب القصصي الذي اتبعه عبادي في كتابته، إضافة إلى إشاراته عن المكان الفلسطيني الذي كان حاضرا بقوة.
والدكتور رياض الياسين عن كتاب طنوس، حيث استعرض الياسين في ورقته التي قدمها إضاءات على زياد شاعرا، وتحدث بالتفصيل عن التاريخ الشعري لتوفيق زياد.
بدوره، شكر طنوس رابطة الكتاب الأردنيين على الاستضافة، كما قدم عبادي شكره لرابطة الكتاب وللروائي عيسى على ورقته التي قدمها خلال الحفل.
وفي نهاية الحفل، قدم رئيس فرع الرابطة الشاعر أحمد طناش الشطناوي الدروع التقديرية لجميع المشاركين في الأمسية.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
25/09/2023 21:50:58
MENAFN25092023000117011021ID1107140233
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