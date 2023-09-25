إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الاثنين، أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2023-2024.

وأوضحت الوزارة بأن الوحدة قامت بإرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة لإعلامهم بنتائج القبول.

وأضافت بأن عدد الطلبة الذين جرى ترشيحهم للقبول بلغ 497 طالباً وطالبة، موزعين ما بين 328 طالباً وطالبة خريجي الامتحان الشامل للعام الحالي، و169 طالباً وطالبة من خريجي الامتحان الشامل في سنوات سابقة، وذلك من أصل 901 طالباً وطالبة تقدموا بطلبات للالتحاق، وانطبقت عليهم الشروط وسددوا رسم طلب الالتحاق، للاستفسار عن نتيجة ترشيح طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: .

وبينت الوحدة بأنه وحرصاً منها وحدة على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإنها أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/قسم قبول طلبة البكالوريوس الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لطلبة السنة الحالية، والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لطلبة السنوات السابقة، وللاطلاع على هذه المعدلات الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: .

وأهابت الوحدة بجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات المعنية للتعرف على مواعيد استكمال إجراءات التسجيل.

--(بترا)





أ ر/أز/ هـ ح

25/09/2023 21:41:30