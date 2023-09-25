إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الاثنين، أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2023-2024.
وأوضحت الوزارة بأن الوحدة قامت بإرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة لإعلامهم بنتائج القبول.
وأضافت بأن عدد الطلبة الذين جرى ترشيحهم للقبول بلغ 497 طالباً وطالبة، موزعين ما بين 328 طالباً وطالبة خريجي الامتحان الشامل للعام الحالي، و169 طالباً وطالبة من خريجي الامتحان الشامل في سنوات سابقة، وذلك من أصل 901 طالباً وطالبة تقدموا بطلبات للالتحاق، وانطبقت عليهم الشروط وسددوا رسم طلب الالتحاق، للاستفسار عن نتيجة ترشيح طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: .
وبينت الوحدة بأنه وحرصاً منها وحدة على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإنها أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/قسم قبول طلبة البكالوريوس الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لطلبة السنة الحالية، والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لطلبة السنوات السابقة، وللاطلاع على هذه المعدلات الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: .
وأهابت الوحدة بجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات المعنية للتعرف على مواعيد استكمال إجراءات التسجيل.
--(بترا)
أ ر/أز/ هـ ح
25/09/2023 21:41:30
MENAFN25092023000117011021ID1107140232
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