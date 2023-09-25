المستقلة للانتخاب تبحث مع الاتحاد الأوربي التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 25 أيلول (بترا)– بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدّى المملكة، بيير كريستوف شاتزيسافاس، سُبل التعاون المشترك بين الطرفين.
وتحدث المعايطة، وفقًا لبيان الهيئة اليوم الاثنين، عن أهمية اللقاء، الذي يأتي في ضوء استعدادات الهيئة للانتخابات النيابية المقبلة، والتي شملت عرض جداول الناخبين وعمليات التدريب والمسح الميداني لاختيار مراكز الاقتراع المناسبة.
واستعرض المعايطة، خلال اللقاء، التعديلات الدستورية الأخيرة، وأهم المستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب، والتي أسهمت إلى حدّ كبير في تمكين المرأة والشباب في الحياة السياسية.
وأوضح أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار جميع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، وتتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان نجاح العملية الانتخابية، مبينًا أن الهيئة ستتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في تسهيل مهمتها للرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة.
بدوره، ثمن كريستوف تعاون الهيئة مع بعثة الاتحاد الأوروبي مع التأكيد على تقديم سبل الدعم كافة لتنفيذ البرامج، التي تنفذها الهيئة بهدف تجويد العملية الانتخابية.
--(بترا)
م ش/ب ع/ هـ ح
25/09/2023 21:39:58
MENAFN25092023000117011021ID1107140231
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