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المستقلة للانتخاب تبحث مع الاتحاد الأوربي التعاون المشترك

9/25/2023 11:34:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 25 أيلول (بترا)– بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدّى المملكة، بيير كريستوف شاتزيسافاس، سُبل التعاون المشترك بين الطرفين.
وتحدث المعايطة، وفقًا لبيان الهيئة اليوم الاثنين، عن أهمية اللقاء، الذي يأتي في ضوء استعدادات الهيئة للانتخابات النيابية المقبلة، والتي شملت عرض جداول الناخبين وعمليات التدريب والمسح الميداني لاختيار مراكز الاقتراع المناسبة.
واستعرض المعايطة، خلال اللقاء، التعديلات الدستورية الأخيرة، وأهم المستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب، والتي أسهمت إلى حدّ كبير في تمكين المرأة والشباب في الحياة السياسية.
وأوضح أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار جميع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، وتتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان نجاح العملية الانتخابية، مبينًا أن الهيئة ستتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في تسهيل مهمتها للرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة.
بدوره، ثمن كريستوف تعاون الهيئة مع بعثة الاتحاد الأوروبي مع التأكيد على تقديم سبل الدعم كافة لتنفيذ البرامج، التي تنفذها الهيئة بهدف تجويد العملية الانتخابية.
--(بترا)
م ش/ب ع/ هـ ح
25/09/2023 21:39:58

MENAFN25092023000117011021ID1107140231

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