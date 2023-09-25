حوارية حول التنمر الإلكتروني بلواء المزار الشمالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 25 أيلول (بترا)- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة، اليوم الاثنين، ورشة حوارية حول التنمر الإلكتروني بمدرسة إرحابا الثانوية للبنات.
وقالت مديرة مدرسة إرحابا الثانوية للبنات، الدكتورة رانيا الديك، خلال الورشة، إن التنمر الإلكتروني يعتبر مشكلة خطيرة تؤثر على الأفراد وخصوصيتهم وصحتهم النفسية، ويمكن أن يتسبب بالشعور في العزلة والقلق والاكتئاب والتوتر النفسي، وفي بعض الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي إلى الانتحار، داعيةً أولياء الأمور والمرشدين التربويين لبذل مزيدٍ من البحث والدراسة العلمية والإجرائية لهذه الظاهرة للتصدي لأسبابها ليتسنى معالجتها والوقاية منها.
وبين مدير الشؤون التعليمية بالمديرية، الدكتور محمد الشرمان، أن هناك حاجة ملحة لمكافحة التنمر الإلكتروني، عبر توعية الناس حول هذه المشكلة وتعزيز ثقافة الاحترام والتسامح عبر الإنترنت ووجوب تدخل الأهل والمدرسين والمجتمع بشكل عام لتعزيز الوعي وتقديم الدعم للمتأثرين.
واستعرض رئيس قسم الإرشاد التربوي بالمديرية، الدكتور عبدالرحمن الجراح، أهم إجراءات الوزارة للحد من هذه الظاهر، عبر توجيه المرشدين التربويين بتكثيف حصص التوجيه الجمعي وإعداد دليل للتعامل مع حالات العنف، وإطلاق حملة للتعرف على نسب العنف في كل مدرسة وعمل خطة إجرائية لمعالجتها.
وناقشت الورشة أيضا ورقتين حول مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية وأهدافها، قدمها حمزة الذياب، والتنمر الإلكتروني مفهومه وطرق الوقاية والعلاج وقدمتها إقبال شامخ.
--(بترا)
س ع/أز/ هـ ح
25/09/2023 21:37:55
MENAFN25092023000117011021ID1107140230
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