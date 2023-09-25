حوارية حول التنمر الإلكتروني بلواء المزار الشمالي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 25 أيلول (بترا)- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة، اليوم الاثنين، ورشة حوارية حول التنمر الإلكتروني بمدرسة إرحابا الثانوية للبنات.

وقالت مديرة مدرسة إرحابا الثانوية للبنات، الدكتورة رانيا الديك، خلال الورشة، إن التنمر الإلكتروني يعتبر مشكلة خطيرة تؤثر على الأفراد وخصوصيتهم وصحتهم النفسية، ويمكن أن يتسبب بالشعور في العزلة والقلق والاكتئاب والتوتر النفسي، وفي بعض الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي إلى الانتحار، داعيةً أولياء الأمور والمرشدين التربويين لبذل مزيدٍ من البحث والدراسة العلمية والإجرائية لهذه الظاهرة للتصدي لأسبابها ليتسنى معالجتها والوقاية منها.

وبين مدير الشؤون التعليمية بالمديرية، الدكتور محمد الشرمان، أن هناك حاجة ملحة لمكافحة التنمر الإلكتروني، عبر توعية الناس حول هذه المشكلة وتعزيز ثقافة الاحترام والتسامح عبر الإنترنت ووجوب تدخل الأهل والمدرسين والمجتمع بشكل عام لتعزيز الوعي وتقديم الدعم للمتأثرين.

واستعرض رئيس قسم الإرشاد التربوي بالمديرية، الدكتور عبدالرحمن الجراح، أهم إجراءات الوزارة للحد من هذه الظاهر، عبر توجيه المرشدين التربويين بتكثيف حصص التوجيه الجمعي وإعداد دليل للتعامل مع حالات العنف، وإطلاق حملة للتعرف على نسب العنف في كل مدرسة وعمل خطة إجرائية لمعالجتها.

وناقشت الورشة أيضا ورقتين حول مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية وأهدافها، قدمها حمزة الذياب، والتنمر الإلكتروني مفهومه وطرق الوقاية والعلاج وقدمتها إقبال شامخ.

--(بترا)

س ع/أز/ هـ ح

25/09/2023 21:37:55

