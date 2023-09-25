طائرات الاحتلال إلاسرائيلي تقصف موقعين شرقي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 ايلول(بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، موقعين، شرقي مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة حربية دون طيار استهدفت موقعين شرقي المدينة، ما أدى إلى تدميرهما.
وكان مواطن قد أصيب بالرصاص في وقت سابق اليوم فيما أصيب آخرون بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية التي تقام لليوم العاشر على التوالي في عدة أماكن شرقي القطاع، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/ف ج
25/09/2023 21:34:32
MENAFN25092023000117011021ID1107140229
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