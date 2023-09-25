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طائرات الاحتلال إلاسرائيلي تقصف موقعين شرقي غزة

9/25/2023 11:34:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 25 ايلول(بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، موقعين، شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة حربية دون طيار استهدفت موقعين شرقي المدينة، ما أدى إلى تدميرهما.

وكان مواطن قد أصيب بالرصاص في وقت سابق اليوم فيما أصيب آخرون بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية التي تقام لليوم العاشر على التوالي في عدة أماكن شرقي القطاع، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة.

--(بترا)

ا ش/ف ج

25/09/2023 21:34:32

MENAFN25092023000117011021ID1107140229

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