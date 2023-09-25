الإمارات تدين اقتحام متطرفين باحات الأقصى وتشدد على دور الأردن في رعاية المقدسات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- دانت دولة الإمارات بشدة اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، داعية لاحترام دور الأردن في رعاية المقدسات في القدس.

ووفقاً لبيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، شددت الإمارات على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لجميع الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت الوزارة على أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

25/09/2023 21:08:52