ليبيا: الحبس الاحتياطي لـ 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود على خلفية كارثة الفيضان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- أصدرت لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة في ليبيا المكلفة من النائب العام، قرارا بالحبس الاحتياطي لـ 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.
وقال مكتب النائب العام، في منشور له، إن لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة أجرت أمس استجواباً تناول واقع حادثة الفيضان، ووجهت تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى 16 مسؤولاً في إدارة مرفق السدود، من بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق، ومدير إدارة السدود، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، كما وجهت التهمة إلى عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
25/09/2023 21:06:47
MENAFN25092023000117011021ID1107140227
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