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ليبيا: الحبس الاحتياطي لـ 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود على خلفية كارثة الفيضان

9/25/2023 11:34:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- أصدرت لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة في ليبيا المكلفة من النائب العام، قرارا بالحبس الاحتياطي لـ 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.
وقال مكتب النائب العام، في منشور له، إن لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة أجرت أمس استجواباً تناول واقع حادثة الفيضان، ووجهت تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى 16 مسؤولاً في إدارة مرفق السدود، من بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق، ومدير إدارة السدود، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، كما وجهت التهمة إلى عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
25/09/2023 21:06:47

MENAFN25092023000117011021ID1107140227

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