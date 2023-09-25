مستشفى الجامعة يُشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للصيدلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- شارك مستشفى الجامعة الأردنية اليوم الاثنين، العالم الاحتفال باليوم العالمي للصيدلة والذي يُصادف 25 أيلول من كل عام احتفاءً بذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للصيادلة؛ بهدف التوعية بأهميّة دور الصيدلي في المجتمع والنظام الصحي.

وأشاد مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، بالدور التكامليّ للصيادلة في المستشفى بصفتهم أعضاء فاعلين في الفريق الطبي، باعتبارهم أخصّائيي الرعاية الصحية الأكثر وثوقية وتوافراً في العديد من بلدان العالم، وأصحاب الخبرة الواسعة في صرف الدواء الذي يضمن صحّة أفضل للمرضى وتقديم الدراسات والبحوث لأفضل التركيبات الدوائية.

وأكد البصول أهمية الاحتفال باليوم العالمي للصيدلة كونه فرصة لإظهار وتقدير دور الصيادلة، بهدف زيادة الثقة في هذه المهنة ورفع الوعي بالدور الحيوي لهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة، مُضيفاً أن مهنة الصيدلة باتت مهنة صحيّة وعلميّة تستند على علم واسع تؤدي خدمة مجتمعية إنسانيّة مُميزة من تحضير وتجزئة وتركيب وصرف وتقديم للنُّصح، مثنياً على جهود جميع الكوادر العاملة في دائرة الصيدلة في المستشفى وإخلاصهم في تقديم خدمة دوائية مأمونة لمتلقي الرعاية الصحية جنباً إلى جنب مع باقي كوادر المستشفى الصحية والإدارية.

--(بترا)

س ص/أز/ ع ط

25/09/2023 20:59:34