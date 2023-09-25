مستشفى الجامعة يُشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للصيدلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- شارك مستشفى الجامعة الأردنية اليوم الاثنين، العالم الاحتفال باليوم العالمي للصيدلة والذي يُصادف 25 أيلول من كل عام احتفاءً بذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للصيادلة؛ بهدف التوعية بأهميّة دور الصيدلي في المجتمع والنظام الصحي.
وأشاد مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، بالدور التكامليّ للصيادلة في المستشفى بصفتهم أعضاء فاعلين في الفريق الطبي، باعتبارهم أخصّائيي الرعاية الصحية الأكثر وثوقية وتوافراً في العديد من بلدان العالم، وأصحاب الخبرة الواسعة في صرف الدواء الذي يضمن صحّة أفضل للمرضى وتقديم الدراسات والبحوث لأفضل التركيبات الدوائية.
وأكد البصول أهمية الاحتفال باليوم العالمي للصيدلة كونه فرصة لإظهار وتقدير دور الصيادلة، بهدف زيادة الثقة في هذه المهنة ورفع الوعي بالدور الحيوي لهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة، مُضيفاً أن مهنة الصيدلة باتت مهنة صحيّة وعلميّة تستند على علم واسع تؤدي خدمة مجتمعية إنسانيّة مُميزة من تحضير وتجزئة وتركيب وصرف وتقديم للنُّصح، مثنياً على جهود جميع الكوادر العاملة في دائرة الصيدلة في المستشفى وإخلاصهم في تقديم خدمة دوائية مأمونة لمتلقي الرعاية الصحية جنباً إلى جنب مع باقي كوادر المستشفى الصحية والإدارية.
--(بترا)
س ص/أز/ ع ط
25/09/2023 20:59:34
MENAFN25092023000117011021ID1107140226
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