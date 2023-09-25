نشاطات متنوعة في المراكز الشبابية بالكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 25 أيلول (بترا)- نظمت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بهدف إشغال أوقاتهم بما يتناسب مع تطلعاتهم.
وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة في تصريح صحفي، اليوم، إن النشاطات توزعت على مختلف المراكز الشبابية بالمحافظة، خدمة للقطاع الشبابي.
ونظم مركز شباب الكرك نشاطا بعنوان " تدريب كشفي " بمشاركة 20 شابا، قدمها القائد بنيامين الشعار، تضمن التعريف بالكشافة والحركة الكشفية وتاريخهاوالتعريف بدلالات ألوان العلم الأردني، كما تم تدريب المشاركين على الصيحات الكشفية.
ونظم مركز شباب وشابات ذات راس محاضرة بعنوان "المواطنة الفاعلة" بمشاركة 24 طالبة، تحدثت خلالها رنا الطراونة حول مفهوم المواطنة الفاعلة وأهدافها وأثر الثقافة الديمقراطية في المواطنة لكونها تعمل على ترسيخ العلاقة بين الوطن والمواطن.
كما نظم مركز شابات الكرك زيارة لمستشفى الكرك الحكومي بمشاركة 13 شابة، تضمنت الزيارة توزيع الهدايا على المرضى في أقسام المستشفى والإطمئنان على صحتهم وبث الإيجابية في نفوسهم تعزيزا لأهمية التكافل الاجتماعي الذي حث علي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وديننا الحنيف.
ونظم مركز شابات السماكية محاضرة عن"دور الشباب في الأحزاب السياسية"بمشاركة 20 شابة، حاضر خلالها الدكتور راكز العرود حول تعزيز وتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في الأحزاب السياسية.
واختتم مركز شابات العدنانية "دورة الرسم على الزجاج" بمشاركة 20 شابة، دربت خلالها مائدة الشمايلة حول أساسيات الرسم على الزجاج والمواد والأدوات المستخدمة وكيفية مزج الألوان.
--(بترا)
ع ج/ب ع/ ع ط
25/09/2023 20:55:47
MENAFN25092023000117011021ID1107140225
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