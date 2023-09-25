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نشاطات متنوعة في المراكز الشبابية بالكرك

9/25/2023 11:34:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 25 أيلول (بترا)- نظمت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بهدف إشغال أوقاتهم بما يتناسب مع تطلعاتهم.
وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة في تصريح صحفي، اليوم، إن النشاطات توزعت على مختلف المراكز الشبابية بالمحافظة، خدمة للقطاع الشبابي.
ونظم مركز شباب الكرك نشاطا بعنوان " تدريب كشفي " بمشاركة 20 شابا، قدمها القائد بنيامين الشعار، تضمن التعريف بالكشافة والحركة الكشفية وتاريخهاوالتعريف بدلالات ألوان العلم الأردني، كما تم تدريب المشاركين على الصيحات الكشفية.
ونظم مركز شباب وشابات ذات راس محاضرة بعنوان "المواطنة الفاعلة" بمشاركة 24 طالبة، تحدثت خلالها رنا الطراونة حول مفهوم المواطنة الفاعلة وأهدافها وأثر الثقافة الديمقراطية في المواطنة لكونها تعمل على ترسيخ العلاقة بين الوطن والمواطن.
كما نظم مركز شابات الكرك زيارة لمستشفى الكرك الحكومي بمشاركة 13 شابة، تضمنت الزيارة توزيع الهدايا على المرضى في أقسام المستشفى والإطمئنان على صحتهم وبث الإيجابية في نفوسهم تعزيزا لأهمية التكافل الاجتماعي الذي حث علي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وديننا الحنيف.
ونظم مركز شابات السماكية محاضرة عن"دور الشباب في الأحزاب السياسية"بمشاركة 20 شابة، حاضر خلالها الدكتور راكز العرود حول تعزيز وتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في الأحزاب السياسية.
واختتم مركز شابات العدنانية "دورة الرسم على الزجاج" بمشاركة 20 شابة، دربت خلالها مائدة الشمايلة حول أساسيات الرسم على الزجاج والمواد والأدوات المستخدمة وكيفية مزج الألوان.
--(بترا)
ع ج/ب ع/ ع ط
25/09/2023 20:55:47

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