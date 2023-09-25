المعايطة: المستقلة للانتخاب على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 25 أيلول (بترا)– قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن الهيئة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون التدخل في المسار السياسي للأحزاب، وفقًا لبيان الهيئة اليوم الاثنين.
وأكد خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب السياسية، بحضور أعضاء مجلس مفوضين الهيئة، أن الهيئة معنية بتطبيق القوانين وأنها ستقف في مواجهة الرشوة السياسية في سبيل دعم العمل الحزبي وتثبيت أركانه.
وطالب المعايطة خلال اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع الأحزاب، للاستماع لملاحظات أمناء الأحزاب المختلفة، بالابتعاد عن استهداف المؤسسات وضرب محاولات إعادة بناء الحياة الحزبية في جولتها الأولى.
ونوه إلى أن الكرة اليوم في ملعب الأحزاب السياسية بعد إقرار كافة التشريعات اللازمة، والأنظمة ذات العلاقة والمتعلقة بالدعم المالي وتنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات وتقسيم الدوائر الانتخابية.
--(بترا)
م ش/أز/ ع ط
25/09/2023 20:53:47
MENAFN25092023000117011021ID1107140224
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