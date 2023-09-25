المعايطة: المستقلة للانتخاب على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 25 أيلول (بترا)– قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن الهيئة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون التدخل في المسار السياسي للأحزاب، وفقًا لبيان الهيئة اليوم الاثنين.

وأكد خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب السياسية، بحضور أعضاء مجلس مفوضين الهيئة، أن الهيئة معنية بتطبيق القوانين وأنها ستقف في مواجهة الرشوة السياسية في سبيل دعم العمل الحزبي وتثبيت أركانه.

وطالب المعايطة خلال اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع الأحزاب، للاستماع لملاحظات أمناء الأحزاب المختلفة، بالابتعاد عن استهداف المؤسسات وضرب محاولات إعادة بناء الحياة الحزبية في جولتها الأولى.

ونوه إلى أن الكرة اليوم في ملعب الأحزاب السياسية بعد إقرار كافة التشريعات اللازمة، والأنظمة ذات العلاقة والمتعلقة بالدعم المالي وتنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات وتقسيم الدوائر الانتخابية.

--(بترا)

م ش/أز/ ع ط

25/09/2023 20:53:47

