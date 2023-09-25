إربد: جلسة تثقيفية في الطيبة حول الوقاية من مرض السرطان

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 25 أيلول (بترا)-نظم مركز شابات لواء الطيبة غربي إربد، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، اليوم الإثنين، جلسة تثقيفية حول الوقاية من مرض السرطان، ضمن حملة "بيئة صحية ضد السرطان"، التي أطلقها مركز الحسين بمناسبة اليوم العالمي للصحة البيئية.

وتحدثت المُثقفة الصحية، أمل الخطيب، خلال الجلسة بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، حول رسائل الحملة الهادفة إلى تشجيع المجتمع على تبنّي سلوكات صحية تسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال محاربة التدخين بجميع أنواعه والتقليل من تلوث الهواء.

وأشارت إلى أهمية التعريف ببعض السلوكات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابا في الحفاظ على البيئة والتقليل من مخاطر تلوث الهواء، للوقاية من مرض السرطان كمحاربة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والتقليل من دخان وعوادم السيارات ووسائل النقل المختلفة وزراعة الأشجار وصولاً لبيئة صحية.

ولفتت إلى مفهوم مرض السرطان وأنواعه والمراحل التي يمر بها المصاب وأهمية الكشف المبكر عنه لمحاولة علاجه وتقليل كلفة العلاج، لافتة إلى أهمية اتباع العادات والسلوكات الصحية السليمة من أجل الوقاية من السرطان.

وتخلل الجلسة نقاش مع المشاركات حول وسائل الوقاية من السرطان، ودور توعية الأفراد والمؤسسات في نقل التوعية إلى المجتمع.

-- ( بترا )

أ غ / ب ع/ ع ط

25/09/2023 20:44:09