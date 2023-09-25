إربد: جلسة تثقيفية في الطيبة حول الوقاية من مرض السرطان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 25 أيلول (بترا)-نظم مركز شابات لواء الطيبة غربي إربد، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، اليوم الإثنين، جلسة تثقيفية حول الوقاية من مرض السرطان، ضمن حملة "بيئة صحية ضد السرطان"، التي أطلقها مركز الحسين بمناسبة اليوم العالمي للصحة البيئية.
وتحدثت المُثقفة الصحية، أمل الخطيب، خلال الجلسة بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، حول رسائل الحملة الهادفة إلى تشجيع المجتمع على تبنّي سلوكات صحية تسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال محاربة التدخين بجميع أنواعه والتقليل من تلوث الهواء.
وأشارت إلى أهمية التعريف ببعض السلوكات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابا في الحفاظ على البيئة والتقليل من مخاطر تلوث الهواء، للوقاية من مرض السرطان كمحاربة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والتقليل من دخان وعوادم السيارات ووسائل النقل المختلفة وزراعة الأشجار وصولاً لبيئة صحية.
ولفتت إلى مفهوم مرض السرطان وأنواعه والمراحل التي يمر بها المصاب وأهمية الكشف المبكر عنه لمحاولة علاجه وتقليل كلفة العلاج، لافتة إلى أهمية اتباع العادات والسلوكات الصحية السليمة من أجل الوقاية من السرطان.
وتخلل الجلسة نقاش مع المشاركات حول وسائل الوقاية من السرطان، ودور توعية الأفراد والمؤسسات في نقل التوعية إلى المجتمع.
-- ( بترا )
أ غ / ب ع/ ع ط
25/09/2023 20:44:09
MENAFN25092023000117011021ID1107140223
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