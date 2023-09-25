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زيلينسكي يعلن تسلّم الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأميركية

9/25/2023 11:33:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأميركية، التي وعد الرئيس الأميركي جو بايدن تسليمها لكييف، وصلت إلى أوكرانيا.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية، أوكرين فورم، قال زيلينسكي، إن هناك أخبارا جيدة من وزير الدفاع رستم عميروف، مفادها أن دبابات أبرامز موجودة حاليا في أوكرانيا وتستعد لتعزيز الكتائب المقاتلة، معربا عن أمتنانه لوفاء الحلفاء بالاتفاقيات.
وفي كانون الثاني 2023، أعلن بايدن أن واشنطن ستزود كييف بـ 31 دبابة "أبرامز إم1"، وتدريب القوات الأوكرانية على استخدامها وصيانتها على يد خبراء أميركيين.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
25/09/2023 20:30:27

MENAFN25092023000117011021ID1107140222

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