زيلينسكي يعلن تسلّم الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأميركية، التي وعد الرئيس الأميركي جو بايدن تسليمها لكييف، وصلت إلى أوكرانيا.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية، أوكرين فورم، قال زيلينسكي، إن هناك أخبارا جيدة من وزير الدفاع رستم عميروف، مفادها أن دبابات أبرامز موجودة حاليا في أوكرانيا وتستعد لتعزيز الكتائب المقاتلة، معربا عن أمتنانه لوفاء الحلفاء بالاتفاقيات.
وفي كانون الثاني 2023، أعلن بايدن أن واشنطن ستزود كييف بـ 31 دبابة "أبرامز إم1"، وتدريب القوات الأوكرانية على استخدامها وصيانتها على يد خبراء أميركيين.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
25/09/2023 20:30:27
MENAFN25092023000117011021ID1107140222
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