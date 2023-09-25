تأديبية الاتحاد تفرض غرامات مالية بحق أندية المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم فرض عقوبات مالية على نادي الفيصلي والوحدات، بسبب أحداث المباراة التي جمعتهما في يوم 25 من الشهر الماضي، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وفرضت اللجنة على النادي الفيصلي غرامة مالية مقدرها 1400 دينار بسبب سلوك الجمهور، إضافة إلى تكليفه بتصليح الأضرار التي لحقت بالملعب، بالإضافة إلى غرامة مالية أخرى بقيمة ألف دينار وكذلك ألفي دينار.

كما فرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الوحدات، وصلت إلى 700 دينار، بالإضافة إلى تكليفه بتكاليف اصلاح الأضرار التي تم تسجيلها خلال المباراة.

وتعرض نادي الحسين لعقوبات أيضًا بسبب سلوك جمهوره في مباراتي معان والسلط، حيث وصلت الغرامات إلى نحو 1100 دينار.

وأوقفت اللجنة مدرب حراس مرمى نادي الجليل، زياد النمراوي، لمدة 4 مباريات، وتم فرض غرامة مالية عليه، قدرها ألف دينار، إلى جانب فرض غرامة مالية بقيمة 200 دينار على نادي الجليل بسبب سلوك جمهوره خلال مباراته مع الوحدات.

كما غرمت اللجنة نادي الرمثا على خلفية مباراته أمام الفيصلي التي جرت في 11 أيلول الماضي، بغرامة مالية قدرها 900 دينار، بسبب سلوك جمهوره، وتم تكليفه بتصليح الأضرار التي لحقت بالملعب.

وشملت إنذارات اللجنة مجموعة من العقوبات الأخرى ضد عدد من الأندية في مختلف البطولات والفئات العمرية.

--(بترا)

ض ع/ب ع / ع ط

25/09/2023 20:28:36