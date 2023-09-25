تأديبية الاتحاد تفرض غرامات مالية بحق أندية المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم فرض عقوبات مالية على نادي الفيصلي والوحدات، بسبب أحداث المباراة التي جمعتهما في يوم 25 من الشهر الماضي، ضمن منافسات دوري المحترفين.
وفرضت اللجنة على النادي الفيصلي غرامة مالية مقدرها 1400 دينار بسبب سلوك الجمهور، إضافة إلى تكليفه بتصليح الأضرار التي لحقت بالملعب، بالإضافة إلى غرامة مالية أخرى بقيمة ألف دينار وكذلك ألفي دينار.
كما فرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الوحدات، وصلت إلى 700 دينار، بالإضافة إلى تكليفه بتكاليف اصلاح الأضرار التي تم تسجيلها خلال المباراة.
وتعرض نادي الحسين لعقوبات أيضًا بسبب سلوك جمهوره في مباراتي معان والسلط، حيث وصلت الغرامات إلى نحو 1100 دينار.
وأوقفت اللجنة مدرب حراس مرمى نادي الجليل، زياد النمراوي، لمدة 4 مباريات، وتم فرض غرامة مالية عليه، قدرها ألف دينار، إلى جانب فرض غرامة مالية بقيمة 200 دينار على نادي الجليل بسبب سلوك جمهوره خلال مباراته مع الوحدات.
كما غرمت اللجنة نادي الرمثا على خلفية مباراته أمام الفيصلي التي جرت في 11 أيلول الماضي، بغرامة مالية قدرها 900 دينار، بسبب سلوك جمهوره، وتم تكليفه بتصليح الأضرار التي لحقت بالملعب.
وشملت إنذارات اللجنة مجموعة من العقوبات الأخرى ضد عدد من الأندية في مختلف البطولات والفئات العمرية.
--(بترا)
ض ع/ب ع / ع ط
25/09/2023 20:28:36
MENAFN25092023000117011021ID1107140221
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