مشتركة الصحة والتعليم النيابيتان تناقشان الوضع الصحي بمدارس وزارة التربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- عقدت لجنتا التعليم والشباب والصحة والبيئة في مجلس النواب اجتماعاً مشتركاً حضر جانباً منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي نوقش خلاله الوضع الصحي للطلبة في وزارة التربية والتعليم.

وجرى الاجتماع بحضور أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، وأمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة ومستشار الوبائيات الصحية في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام الحجاوي وعدد من مديري الإدارات في وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وفي بداية الاجتماع أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية النائب طالب الصرايرة أهمية القطاعين الصحي والتعليم باعتبارهما من أبرز القطاعات التي تهم المواطن الاردني والمؤسسات الرسمية كافة.

وقال إن الدعوة للاجتماع تأتي بعد ظهور حالات من الكبد الوبائي في محافظة الكرك، فلابد لمجلس النواب أن يقف عند هذا الموضوع المهم ويستفسر عن دور الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية في متابعة صحة الطلاب في مدارس وزارة التربية .

وأكد ضرورة الوقوف على الإجراءات التي تنفذها وزارة الصحة خاصة في موضوع المطاعيم في المدارس والحملة الوطنية التي دعت الى إطلاقها خلال هذه الفترة، إضافة الى مدى الاستعدادات الصحية والوقائية التي تقوم بها وزارة التربية في مدارس المملكة.

من جانبه أشار رئيس لجنة الصحة النيابة فراس القضاة، الى أهمية التأكيد على مأمونية التطعيم في المدارس، من خلال العمل على إعادة الثقة لدى المواطن الأردني في ملف المطاعيم المختلفة وما تسبب به جائحة كورونا في هذا الصدد.

بدوره أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يخص ظهور 9 حالات من التهاب الكبد الوبائي من خلال مديرية صحة الكرك، لافتا الى أنه تم أخذ عينات من مياه الحي الذي تسكن فيه الحالات المصابة بالإضافة الى عمل كشف بيئي للمدرسة ومتابعة نظافة المرافق الصحية فيها الى عمل توعية للكوادر من طاقم التدريس.

وحول الحملة الوطنية للمطاعيم أكد الشبول أن برنامج المطاعيم أعطى قوة كبيرة للحالة الصحية لطلبة المدارس وعلى مدار سنوات طويلة، معتبرا أنه لولا هذا البرنامج لكانت سجلت لدينا إصابات بالآلاف كما يحدث في دول مجاورة.

وبين أن السبب الرئيس في ظهور حالات الحصبة والمقدر عددها بـ 162 حالة على مستوى المملكة تأتي من الفئات غير المطعمة سابقاً، إضافة الى الفئات من الرحّل والذين لا يسكنون بمنطقة محددة، مشيراً الى أنه تم استهداف تلك الفئات وتم تطعيم 98 بالمئة منهم.

وأكد على الفرق الكبير بين المطاعيم الخاصة بالحصبة والمطاعيم التي أعطيت للمواطنين خلال جائحة كورونا، مقدماً شرحاً تفصيليا عن تركيبة تلك المطاعيم والدراسات التي أجريت لها من شركات دواء عالمية كبرى، إضافة الى الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والجهات الرسمية الأخرى في اعتماد أي مطعوم، لافتا الى أن المطاعيم فعالة ومجانية وهي لجميع من يقطن أرض المملكة.

وشدد على أنه لا يوجد أي مطعوم في مستودعات الوزارة منتهي الصلاحية وأن الوزارة تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في حال وجود أي مطعوم منتهي الصلاحية نافيا وجود أي مكون في مستودعات الوزارة.

من جانبه أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة أهمية اجراءات الرعاية الصحية التي تنفذها الوزارة في المدارس التابعة لها، من خلال بروتوكول صحي وقائي.

وبين العجارمة أن الاصابات التي أعلن عنها مؤخراً لا تعتبر أرقاما مقلقة على انتشار الوباء في مدارس محافظة الكرك، مشيراً الى أن الاجراءات التي يتم اتباعها تسهم وبشكل كبير في الحد من انتشار الوباء بين الطلبة.

من جانبهم أكد النواب فريد حداد وهايل عياش وعطا ابداح واحمد القطاونة وغازي الذنيبات ويزن الشديفات وهادية السرحان وتيسير كريشان وعبد الرحيم المعايعة ومحمد الخلايلة وغازي البداوي، أهمية متابعة ظهور حالات من الكبد الوبائي في عدد من المدارس وأن تمارس كل من وزارتي الصحة والتربية والتعليم مسؤولياتهما في تفعيل برنامج الصحة المدرسية ولابد من زيادة اعداد القائمين على الصحة المدرسية لتشمل جميع المدارس في المملكة.

وأشاروا الى أهمية متابعة المقاصف المدرسية والمبيعات فيها إضافة الى دورات المياه ومياه الشرب، وكذلك متابعة المطاعم والوافدين العاملين بها واجراء فحوصات مستمرة لهم كذلك التدقيق على منتجاتهم الغذائية من حيث انتهاء الصلاحية أو أقتراب موعد انتهاء الصلاحية.

وأكدوا النواب اعتزازهم بالمسيرة الصحية التي حافظت على بيئة وصحة أجيال عديدة.

--(بترا)

ع س/ب ع / ع ط

25/09/2023 20:19:07