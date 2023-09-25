حوارية في الأغوار الشمالية حول الأحزاب والمشاركة السياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 25 أيلول (بترا)- نظم مركز شباب الشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية،اليوم الإثنين، جلسة حوارية حول الأحزاب والمشاركة السياسية، بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز.
وأكد المحامي إيهاب بشتاوي من مؤسسة دمج لتمكين المجتمعات، أهمية المشاركة السياسية خاصة لدى فئة الشباب، ودورهم في دعم مسيرة الإصلاح الوطني والمشاركة في مختلف الانتخابات البرلمانية والبلدية ومجالس المحافظات.
وأشار إلى دور الشباب في دعم وتحريك عجلة الإصلاح السياسي الذي تشهده المملكة، لافتا إلى أن المشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية تساعد في ترجمة أفكار الشباب كمشاريع تنموية وتعزز دورهم في صنع القرار.
وتخلل الجلسة حوار حول دور الشباب في صنع القرار السياسي ودور الأحزاب السياسية في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
–-(بترا)
أ غ /ب ع/ع ط
25/09/2023 19:59:42
MENAFN25092023000117011021ID1107140219
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