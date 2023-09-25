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حوارية في الأغوار الشمالية حول الأحزاب والمشاركة السياسية

9/25/2023 11:33:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 25 أيلول (بترا)- نظم مركز شباب الشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية،اليوم الإثنين، جلسة حوارية حول الأحزاب والمشاركة السياسية، بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز.
وأكد المحامي إيهاب بشتاوي من مؤسسة دمج لتمكين المجتمعات، أهمية المشاركة السياسية خاصة لدى فئة الشباب، ودورهم في دعم مسيرة الإصلاح الوطني والمشاركة في مختلف الانتخابات البرلمانية والبلدية ومجالس المحافظات.
وأشار إلى دور الشباب في دعم وتحريك عجلة الإصلاح السياسي الذي تشهده المملكة، لافتا إلى أن المشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية تساعد في ترجمة أفكار الشباب كمشاريع تنموية وتعزز دورهم في صنع القرار.
وتخلل الجلسة حوار حول دور الشباب في صنع القرار السياسي ودور الأحزاب السياسية في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
–-(بترا)
أ غ /ب ع/ع ط
25/09/2023 19:59:42

MENAFN25092023000117011021ID1107140219

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