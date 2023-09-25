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حوارية حول حقوق المرأة في إربد

9/25/2023 11:33:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 25 أيلول (بترا) - نظم مركز شباب وشابات البويضة التابع لمديرية شباب إربد وبالتعاون مع مدرسة البويضة الثانوية للبنات اليوم، حوارية حول "حقوق المرأة"، وذلك بمشاركة 20 طالبة من المدرسة.
خلال اللقاء تم الحديث حول دور المرأة في المجتمع، وإستعراض المراحل التاريخية التي ساهمت فيها المرأة في نهضة المجتمعات المحلية، والأدوار الرئيسية التي قامت بها المرأة على مر العصور وصولا إلى العصر الإسلامي الذي تم به تكريم المرأة، إضافة الى التركيز على نظرة الإسلام للمرأة والمكانة المتميزة التي أعطاها الإسلام للمرأة وعن حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ومقارنتها مع الثقافات الأخرى.
كما تم الحديث عن المرأة ودورها الكبير في بناء المجتمع وتنميته، مع ضرورة تلقي المرأة للدعم الكامل دوما، وذلك لغايات أداء دورها الأساسي في التنمية.
--(بترا)
ع ع / ع ط
25/09/2023 19:37:22

MENAFN25092023000117011021ID1107140218

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