روسيا:مستوى التضخم سيبقى مرتفعا العام المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 25 أيلول (بترا) - أعلنت روسيا اليوم الاثنين أن متوسط التضخم السنوي في البلاد سيبلغ مستوى مرتفع في العام المقبل وعند مستوى 7.2%.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، خلال مؤتمر صحفي :"سيبقى التضخم في العام المقبل عند مستويات مرتفعة، متوسط التضخم في عام 2024 سيكون عند 7.2%".

وأضاف ريشيتنيكوف :"الوضع المرتبط بالعملة الروسية يتطلب قرارات أكثر تعقيدا من إعادة إجراء بيع جزء من عائدات العملات الأجنبية للشركات المصدرة".

--(بترا )

س ح / ع ط

25/09/2023 19:37:01