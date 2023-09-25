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روسيا:مستوى التضخم سيبقى مرتفعا العام المقبل

9/25/2023 11:33:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 25 أيلول (بترا) - أعلنت روسيا اليوم الاثنين أن متوسط التضخم السنوي في البلاد سيبلغ مستوى مرتفع في العام المقبل وعند مستوى 7.2%.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، خلال مؤتمر صحفي :"سيبقى التضخم في العام المقبل عند مستويات مرتفعة، متوسط التضخم في عام 2024 سيكون عند 7.2%".
وأضاف ريشيتنيكوف :"الوضع المرتبط بالعملة الروسية يتطلب قرارات أكثر تعقيدا من إعادة إجراء بيع جزء من عائدات العملات الأجنبية للشركات المصدرة".
--(بترا )
س ح / ع ط
25/09/2023 19:37:01

MENAFN25092023000117011021ID1107140217

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