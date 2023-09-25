مؤتمر العلوم الاجتماعية يؤكد أهمية التسلح بالمعرفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 25 أيلول (بترا)– أكد المشاركون في مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية والإسلامية، أهمية التسلح بالمعرفة لمواكبة التقدم العلمي في مختلف المجالات.
ودعوا في توصيات المؤتمر الذي عقد في عجلون على مدار يومين، إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بالحدّ من خطر العولمة والغزو الثقافي المعولم على ثوابت الأمة وهويتها الثقافية.
وحثوا على أهمية تبني سياسات إعلامية عربية تواكب مستجدات العصر، وإيجاد وحدة فكرية ووجدانية لتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للأمّة، وتنمية الحس الثقافي الجماعي بمخاطر التنميط الثقافي، الموجّه عبر "الميديا" الجديدة وإشراك الرأي العام في مواجهة ما تروجه من أفكار عدائية.
يشار أن المؤتمر نظمته الهيئة العالمية للعلماء والباحثين في الأردن ومركز الدراسات الإنسانية التابع للاتحاد العالمي للمثقفين العرب في المغرب ومجلة الهيئة العالمية للعلماء والباحثين للدراسات والأبحاث بمشاركة 11 دولة عربية، وناقش 25 ورقة علمية.
--(بترا)
ع.ف/ن ح/ع ط
25/09/2023 19:20:57
MENAFN25092023000117011021ID1107140216
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