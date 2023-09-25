مؤتمر العلوم الاجتماعية يؤكد أهمية التسلح بالمعرفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 25 أيلول (بترا)– أكد المشاركون في مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية والإسلامية، أهمية التسلح بالمعرفة لمواكبة التقدم العلمي في مختلف المجالات.

ودعوا في توصيات المؤتمر الذي عقد في عجلون على مدار يومين، إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بالحدّ من خطر العولمة والغزو الثقافي المعولم على ثوابت الأمة وهويتها الثقافية.

وحثوا على أهمية تبني سياسات إعلامية عربية تواكب مستجدات العصر، وإيجاد وحدة فكرية ووجدانية لتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للأمّة، وتنمية الحس الثقافي الجماعي بمخاطر التنميط الثقافي، الموجّه عبر "الميديا" الجديدة وإشراك الرأي العام في مواجهة ما تروجه من أفكار عدائية.

يشار أن المؤتمر نظمته الهيئة العالمية للعلماء والباحثين في الأردن ومركز الدراسات الإنسانية التابع للاتحاد العالمي للمثقفين العرب في المغرب ومجلة الهيئة العالمية للعلماء والباحثين للدراسات والأبحاث بمشاركة 11 دولة عربية، وناقش 25 ورقة علمية.

--(بترا)

ع.ف/ن ح/ع ط

25/09/2023 19:20:57

