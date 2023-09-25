الأمن العام تكرم النزلاء من حفظة القرآن والناجحين بالثانوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا) - كرمت مديرية الأمن العام، في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة اليوم الاثنين، عددا من النزلاء المتميزين الذين ساروا ضمن نهج التأهيل بعزيمة ونجاح، واجتهدوا لتطوير أنفسهم أثناء وجودهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل .
وجرى تكريم 23 نزيلاً من حفظة القرآن الكريم، و23 نزيلاً من الناجحين في الثانوية العامة، لما أبداه هؤلاء النزلاء من إصرار على التعلم، وتنمية معارفهم وقيمهم الدينية، وتقويم سلوكهم تمهيداً لإعادة بناء مستقبلهم كأفراد ملتزمين بالحقوق والواجبات والمواطنة الصالحة.
ويأتي هذا التكريم، ضمن إطار منهجي حرصت مديرية الأمن العام على رعايته ومتابعته لمساعدة النزلاء، وتحفيز المنخرطين منهم في البرامج الإصلاحية على تحقيق الاستفادة الممكنة، وحث الآخرين على الحذو حذوهم، وبما يسهم بتمكين النزلاء من العودة للمجتمع كأعضاء فاعلين، والابتعاد عن أسباب العقوبات الجنائية وما يؤدي لها.
وحضر التكريم، مساعد مدير الأمن العام للقضائية وممثلو وزارات: الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتربية والتعليم، والصحة، وعدد من اللجان والجمعيات المتخصصة في رعاية النزلاء.
--(بترا)
ل م/ ن ح/ ع ط
25/09/2023 19:18:56
MENAFN25092023000117011021ID1107140215
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.