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الأمن العام تكرم النزلاء من حفظة القرآن والناجحين بالثانوية

9/25/2023 11:33:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا) - كرمت مديرية الأمن العام، في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة اليوم الاثنين، عددا من النزلاء المتميزين الذين ساروا ضمن نهج التأهيل بعزيمة ونجاح، واجتهدوا لتطوير أنفسهم أثناء وجودهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل .
وجرى تكريم 23 نزيلاً من حفظة القرآن الكريم، و23 نزيلاً من الناجحين في الثانوية العامة، لما أبداه هؤلاء النزلاء من إصرار على التعلم، وتنمية معارفهم وقيمهم الدينية، وتقويم سلوكهم تمهيداً لإعادة بناء مستقبلهم كأفراد ملتزمين بالحقوق والواجبات والمواطنة الصالحة.
ويأتي هذا التكريم، ضمن إطار منهجي حرصت مديرية الأمن العام على رعايته ومتابعته لمساعدة النزلاء، وتحفيز المنخرطين منهم في البرامج الإصلاحية على تحقيق الاستفادة الممكنة، وحث الآخرين على الحذو حذوهم، وبما يسهم بتمكين النزلاء من العودة للمجتمع كأعضاء فاعلين، والابتعاد عن أسباب العقوبات الجنائية وما يؤدي لها.
وحضر التكريم، مساعد مدير الأمن العام للقضائية وممثلو وزارات: الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتربية والتعليم، والصحة، وعدد من اللجان والجمعيات المتخصصة في رعاية النزلاء.
--(بترا)
ل م/ ن ح/ ع ط
25/09/2023 19:18:56

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