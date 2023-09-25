الإعلان عن اختيار 222 منشأة للاستفادة من برامج صندوق دعم الصناعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، اليوم الإثنين، حفل إعلان نتائج التقييم وتوقيع الاتفاقيات مع المنشآت الصناعية التي تم اختيارها للاستفادة من الجولة الأولى لبرامج صندوق دعم الصناعة الثلاثة الأولى (تحديث الصناعة، وترويج الصادرات، وضمان ائتمان الصادرات).

وبحسب النتائج جرى اختيار 222 منشأة صناعية، بإجمالي دعم مالي قيمته حوالي 13 مليون دينار على شكل منح وضمانات مالية (غير مستردة).

وقال الشمالي، خلال الحفل الذي أقيم في غرفة صناعة الأردن، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، إن الحكومة تولي القطاع الصناعي جل الرعاية والاهتمام لأهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات، وبما يتفق ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي التي أطلقتها الحكومة في آب من العام الماضي تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك.

وأضاف أن صندوق دعم الصناعة، جاء في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة للصناعة الوطنية، حيث تم العمل على توفير المخصَّصات الماليَّة لبرامج الصَّندوق من خلال تخصيص 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة (2023 – 2025).

وأشار الى أن إنشاء الصندوق يعد استجابة لأهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تعاني محدودية في الحصول على التمويل، ومن خلال برامج الصندوق، سيتم التركيز على تحفيز الاستثمار المحلي في المنشآت الصناعية القائمة والتركيز على التصدير وتحسين كفاءة استخدام الموارد من مواد خام وطاقة ومياه، لتكون نموذج عمل لنمو المنشآت الصناعية.

وتوزعت الطلبات التي تم اختيارها للاستفادة من برامج الصندوق على النحو التالي: برنامج ترويج الصادرات لـ 75 منشأة صناعية وبإجمالي منح مالية قيمتها 3,154 مليون دينار، وبرنامج تحديث الصناعة لـ 100 منشأة صناعية كدفعة أولى من الطلبات المستلمة للجولة الأولى وبإجمالي منح مالية قيمتها 8,648 مليون دينار، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات لـ 47 منشأة صناعية وبإجمالي ضمانات مالية قيمتها 403221 دينارا.

وقال الشمالي أنه وتطبيقا لمبادئ الحوكمة، يتم تنفيذ برامج الدعم بموجب نظام تشريعي وتعليمات صدرت بموجبه.

وتستقبل وحدة إدارة برامج الصندوق، التي أُنشئت ضمن الهيكل التنظيمي في الوزارة، الطلبات من قبل المنشآت الصناعية من خلال منصة إلكترونية لتعزيز الشفافية في الاختيار ولضمان تكافؤ الفرص للجميع.

وبين أنه يتم التعامل مع الطلبات المقدمة بآلية شفافة ضمن معايير تم وضعها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق والتشاور مع القطاع الصناعي الأردني، والتي تعتبر أهم عوامل النجاح الرئيسة.

وقال"استلمنا ما يزيد على 1400 طلب اهتمام من ضمنها 1084 طلبا مكتملا لمختلف برامج الدعم، وهذا يدل على نجاح آلية الترويج للصندوق وأهدافه والتي تمت من خلال حملة وطنية شاملة لكافة محافظات المملكة وبواقع 35 ورشة تعريفية".

وأضاف "لتعزيز مساهمة المرأة في القطاع الصناعي تم منحها حوافز في الزيادة في نسبة التمويل إضافية من 10 الى 15 بالمئة بحسب البرنامج مع اشتراط تخصيص ما لا يقل عن 5 بالمئة من إجمالي فرص العمل الجديدة لتكون للإناث".

وقال الشمالي "هذه فقط البداية وسيكون هنالك توقيع لعدد آخر من الاتفاقيات للجولة الأولى لبرنامج تحديث الصناعة في القريب العاجل، وكذلك سيتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى الخاصة ببرنامج الحوافز المبني على المخرجات قبل نهاية العام الحالي".

ووقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في وقت سابق، اتفاقيات فرعية مع ثلاث جهات تنفيذية، لتنفيذ برامج الصندوق الثلاثة الأولى التي انتهى استقبال الطلبات إليها خلال شهر أذار2023، وهي برنامج تحديث الصناعة، وبرنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.

وتم تشكيل لجنة الاختيار برئاسة الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، وممثلين عن القطاع الخاص غير المستفيدين من برامج الدعم بإجراءات التحقق من إجراءات التقييم والاختيار للطلبات من قبل هذه الجهات، وحسب إجراءات المتابعة والتقييم المعتمدة.

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن الدعم المقدم لعدد كبير من المنشآت الصناعية من خلال صندوق دعم الصناعة، يعكس جدية الحكومة وحرصها على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من مواجهة التحديات بما يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والحد من البطالة وزيادة الصادرات.

وأضاف أن القطاع الصناعي يثمن الشراكة الحقيقية التي يلمسها مع الحكومة للارتقاء بالأداء الاقتصادي بشكل عام ودعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن الدعم الذي تلقته هذه المنشآت الصناعية سينعكس إيجابا على أعمالها خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير الصندوق رامي حماد أن الطلبات توزعت حسب مستوى المنشأة، وهي لـ(الصغيرة 39 بالمئة، والمتوسطة 53 بالمئة، والكبيرة 8 بالمئة)، وتركزت في محافظات (العاصمة 70 بالمئة، الزرقاء 12.1بالمئة، إربد 6.1 بالمئة وباقي المحافظات 11.8 بالمئة )، بينما كان توزيع الطلبات حسب القطاع الصناعي (للصناعات الغذائية 26.2 بالمئة، الصناعات الكيماوية 17.1 بالمئة، والصناعات البلاستيكية 12.9 بالمئة، وباقي القطاعات 43.8 بالمئة).

وتم استلام 89 طلبا لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات من خلال المنصة الإلكترونية، وحسب نتائج التقييم، فقد تم اختيار 47 طلبا للاستفادة من دعم البرنامج حسب الإجراءات المعتمدة لدى الشركة، وإجمالي قيمة الدعم المالي هو 403 آلاف دينار على شكل ضمانات مالية من إجمالي الطلبات المستلمة لبرنامج تحديث الصناعة البالغة 435 طلبا تم استثناء 124 طلبا من مرحلة التحقق الإداري بسبب المخالفة لشروط الأهلية، ولعدم اكتمال الوثائق، وتأهيل 311 طلبا لمرحلة التقييم الفني والزيارات الميدانية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، إن الغاية الرئيسة لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات هو تمكين المنشآت الصناعية من الاستفادة من ضمانات ائتمان الصادرات المقدمة من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض، والدعم المقدم من البرنامج على شكل ضمانات مالية تغطي مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الدوليين بسبب المخاطر التجارية كالإعسار والمخاطر السياسية كالتشريعات والقرارات الحكومية.

وبلغت المخصصات المالية للبرنامج 2 مليون دينار، وبسقف 35 ألف دينار سنويا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50 و75 بالمئة.

ويبلغ سقف الدعم المالي المتاح للمنشآت الصغيرة من جميع البرامج 335 ألف دينار، وللمنشآت المتوسطة 485 ألف دينار، وللمنشآت الكبيرة 553 ألف دينار، وهي تشكل أعلى قيمة دعم مالي تم تقديمه للقطاع الصناعي منذ عقود.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم اختيارها بشكل نهائي للجولة الأولى من جميع برامج الصندوق 392 طلبا كحد أدنى، وتشكل ما نسبته 36.2 بالمئة من إجمالي الطلبات المستلمة، وستبلغ قيمة الدعم المالي لهذه الطلبات 45.5 مليون دينار، تشكل ما نسبته 50.6 بالمئة من إجمالي مخصصات برامج الصندوق الـ 90 مليون دينار.

وسيتم الإعلان عن النتائج المتوقعة لبرامج الصندوق من خلال الموقع الإلكتروني: التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد، قال "لقد بلغت المخصصات المالية للبرنامج 19.5 مليون دينار بهدف تطوير وأتمتة خطوط الإنتاج وزيادة المكون التكنولوجي للمنتجات ودعم التحول الرقمي ومبادرات التوجه للاقتصاد الأخضر والحد من تأثيرات التحول المناخي ولرفع الجاهزية التصديرية للمنشآت الصناعية".

وستقوم المؤسسة بالتوقيع مع الدفعة الأولى من المنشآت التي تم اختيارها للاستفادة من البرنامج ولـ100 منشأة وبقيمة دعم مالي 8.65 مليون دينار، بينما سيتم التوقيع مع الدفعة الثانية من المنشآت في القريب العاجل.

الرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي، بين أن الشركة هي الجهة التنفيذية لبرنامج ترويج الصادرات بموجب الاتفاقية الفرعية التي تم توقيعها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بشهر أيلول العام الماضي بمخصصات مالية بلغت 8 ملايين دينار.

وأضاف أن الفرق الرئيسي بين برنامج ترويج الصادرات وبرنامج تحديث الصناعة هو أن البرنامج يدعم الأنشطة الخدمية المتعلقة بالتصدير، بينما يتم توجيه الدعم في برنامج تحديث الصناعة لشراء الأصول من خطوط الإنتاج والماكينات ولدعم رفع الجاهزية التصديرية لدى المنشآت الصناعية لتحقيق متطلبات الأسواق المستهدفة كالحصول على الشهادات الفنية.

يشار إلى أنه سيتم تقديم منح مالية غير مستردة لـ75 شركة في الجولة الأولى، وبسقف 50 ألف دينار للمنشأة، لتشكل ما نسبته 51.4 بالمئة من إجمالي تكلفة خطط التصدير للمنشآت المستهدفة بقيمة بلغت 6.142 مليون دينار.

--(بترا)

رش/ ف م/رق

25/09/2023 18:42:29