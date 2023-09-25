بدء تنفيذ عطاء إنشاء جدران استنادية لمجرى وادي المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 25 أيلول (بترا)- بدأت بلدية المفرق الكبرى بتنفيذ عطاء إنشاء جدران استنادية مسلحة لمجرى وادي المفرق.

وقالت البلدية في بيان اليوم الاثنين، إن مديرية الخدمات الهندسية، باشرت العمل في المشروع لتحديد مسار الوادي لمنع التعديات ولحماية أرواح المواطنين والممتلكات، لا سيما في فصل الشتاء، من خلال منع وصول المياه للمواطنين وممتلكاتهم، وتحديد طرق أكثر آمان للوصول إلى بيوتهم دون أي عوائق.

إلى ذلك، أعلن رئيس البلدية عامر أخو ارشيدة، البدء بإعادة تأهيل شوارع ضاحية الملك عبدالله الثاني، اعتبارا من اليوم.

جاء ذلك خلال لقاء أهالي من الضاحية الذين تركزت مطالبهم على تطوير البنية التحتية وتأهيل شوارعها.

--(بترا)

ه ق/ن ح/رق

25/09/2023 18:00:49