افتتاح مؤتمر تمكين مؤسسات المجتمع المدني من تعزيز التماسك المجتمعي

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 25 أيلول (بترا)- انطلق في جامعة آل البيت اليوم الاثنين، المؤتمر الوطني الختامي لمشروع "تمكين مؤسسات المجتمع المدني من تعزيز التماسك المجتمعي" الذي ينفذه مركز الحياة-راصد بالتعاون مع مركز مؤشرات.

وقال نائب رئيس مجلس الأعيان العين سمير الرفاعي، راعي المؤتمر الذي حضره سفير مملكة النرويج في الأردن ايسبين ليندباك، والنائبان يزن شديفات وإسماعيل المشاقبة، إن المؤتمر يأتي انسجامًا مع رؤية الدولة الأردنية في التحديث الشامل والمتمثل في تحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية ومتوائما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ودعا الرفاعي الشباب إلى الإقبال على المشاركة في الأحزاب سيما وأن اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية عند تأسيسها، فتحت الباب للحوار مع جميع الفئات المجتمعية، والتقت بالفعاليات كافة بمختلف محافظات المملكة، مؤكدا مسؤولية الأحزاب في تقديم برامج شاملة وواضحة وقابلة للتنفيذ.

وبين أن الانضمام للأحزاب يجب أن يجري بناءً على فكر وبرامج للحزب، لافتا إلى أن سوء اختيار الأحزاب والخروج بممثلين غير حقيقين لمتطلبات المرحلة سينعكس على مسار التحديث السياسي في مرحلتيه الثانية والثالثة ما يعني العودة إلى نقطة البداية.

وأكد الرفاعي أهمية قيام رؤساء الجامعات بفتح الأبواب أمام الأحزاب والشباب لممارسة العمل الحزبي والسياسي وفقا لقانون الأحزاب والتشريعات المصاحبة له والتي ضمنت العمل الحزبي بالجامعات، مشيرا إلى أن الأحزاب هي التي ستقود المرحلة المقبلة استناداً لتشريعات أقرتها الدولة.

من جهته، أشار سفير النرويجي إلى أن إهمال دور النساء والشباب في المجتمع يضعف من أداء الدول، مؤكدا أهمية إشراكهم بالتحدث حول البيئة والتغيير المناخي ودورهم في تعزيز السلام والتماسك المجتمعي.

وأكد رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، دعم الجامعة لعملية الإصلاح السياسي، وفقًا للتوجيهات الملكية، مشيرا إلى أن ما تشهده الدولة من عملية إصلاح على مختلف الأصعدة يرفع من أهمية الدور السياسي للجامعة، خاصة في مجال تنمية الوعي السياسي والإسهام في التنشئة السياسية للطلاب.

ولفت مدير مركز الحياة-راصد الدكتور عامر بني عامر، إلى وصول عدد المستفيدين من المشروع بشكل مباشر وغير مباشر إلى ما يزيد على 37 ألف شخص، مبينا أن المشروع يهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي، وبناء قدرات 24 مؤسسة مجتمع مدني.

وناقش المؤتمر تحدياتهم المتعلقة في التماسك المجتمعي وعملية التحديث السياسي حيث شهدت المجموعات نقاش مثمر حللوا به واقع الحال وعرضوا حلولهم للتصدي التحديات والتطوير والبناء على عملية الإصلاح السياسي واستثمار الفرص التي توفرها ، بمشاركة ما يزيد على 150 شابة وشابا، من مختلف المحافظات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، ومجموعة من صناع القرار والفاعلين في المجتمع.

--(بترا)

ه ق/م ف

25/09/2023 17:45:28