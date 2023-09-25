حملة في المزار الشمالي لتجهيز ممرات مشاة لطلبة المدارس

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 25 أيلول (بترا)- نظمت مديرية الأمن العام، بالتعاون مع متصرفية المزار الشمالي، ومديرية تربية وتعليم اللواء، وبلدية المزار الجديدة، اليوم الإثنين، حملة لتجهيز ممرات مشاة للطلاب والطالبات في 6 مدارس ببلدة دير يوسف.

وقال متصرف لواء المزار الشمالي الدكتور عماد كنعان، إن تنفيذ الممرات جاء متزامناً مع إقرار قانون السير الجديد، لتحقيق أعلى مستويات الأمن المروري في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن تنفيذ ممرات المشاة لطلاب المدارس سيشمل مدارس اللواء كافة في الأيام المقبلة، ويعد خطوة مهمة لتعزيز سلامة الطلاب وتسهيل تنقلهم بشكل آمن.

وقالت مديرة مدرسة ديريوسف الأساسية للبنات هالة الجراح، إن توفير ممرات مشاة مخصصة للطلاب خاصة عند العبور من وإلى المدرسة، يعتبر أمرًا حاسمًا لتعزيز سلامتهم، حيث ستحد الممرات بشكل كبير من خطر وقوع حوادث المرور وحماية الطلاب من حوادث التصادم والدهس.

من جهتها، قالت مديرة مدرسة ديريوسف الأساسية المختلطة الدكتورة فاديا عماوي، إن توفير ممرات مشاة للطلاب سيسهل تنقل الطلاب بشكل أكثر سلاسة وفعالية، ويزيد من الوعي المروري للسائقين ويساعد الطلاب على عبور الطرق بأمان وثقة، مؤكدةً أن الممرات ستسهم في تعزيز الانضباط المدرسي والسلوك المنظم للطلاب؛ عبر توجيههم في اتباع القواعد المرورية، ما يعزز لديهم قيم المسؤولية والانضباط واحترام القوانين.

--(بترا)

س ع/ ف م/رق

25/09/2023 17:30:40