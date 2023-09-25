حملة في المزار الشمالي لتجهيز ممرات مشاة لطلبة المدارس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 25 أيلول (بترا)- نظمت مديرية الأمن العام، بالتعاون مع متصرفية المزار الشمالي، ومديرية تربية وتعليم اللواء، وبلدية المزار الجديدة، اليوم الإثنين، حملة لتجهيز ممرات مشاة للطلاب والطالبات في 6 مدارس ببلدة دير يوسف.
وقال متصرف لواء المزار الشمالي الدكتور عماد كنعان، إن تنفيذ الممرات جاء متزامناً مع إقرار قانون السير الجديد، لتحقيق أعلى مستويات الأمن المروري في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن تنفيذ ممرات المشاة لطلاب المدارس سيشمل مدارس اللواء كافة في الأيام المقبلة، ويعد خطوة مهمة لتعزيز سلامة الطلاب وتسهيل تنقلهم بشكل آمن.
وقالت مديرة مدرسة ديريوسف الأساسية للبنات هالة الجراح، إن توفير ممرات مشاة مخصصة للطلاب خاصة عند العبور من وإلى المدرسة، يعتبر أمرًا حاسمًا لتعزيز سلامتهم، حيث ستحد الممرات بشكل كبير من خطر وقوع حوادث المرور وحماية الطلاب من حوادث التصادم والدهس.
من جهتها، قالت مديرة مدرسة ديريوسف الأساسية المختلطة الدكتورة فاديا عماوي، إن توفير ممرات مشاة للطلاب سيسهل تنقل الطلاب بشكل أكثر سلاسة وفعالية، ويزيد من الوعي المروري للسائقين ويساعد الطلاب على عبور الطرق بأمان وثقة، مؤكدةً أن الممرات ستسهم في تعزيز الانضباط المدرسي والسلوك المنظم للطلاب؛ عبر توجيههم في اتباع القواعد المرورية، ما يعزز لديهم قيم المسؤولية والانضباط واحترام القوانين.
--(بترا)
س ع/ ف م/رق
25/09/2023 17:30:40
MENAFN25092023000117011021ID1107140211
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