انخفاض العجز التجاري للمملكة 9.3%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- انخفض العجز بالميزان التجاري للمملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، بنسبة 9.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ قيمته 5,307 مليار دينار.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين؛ ارتفعت الصادرات الوطنية خلال 7 أشهر منذ بداية 2023 بنسبة 1.3 بالمئة، لتبلغ 4,914 مليار دينار فيما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.4 بالمئة، لتبلغ قيمتها 5,292 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض المعاد تصديره بنسبة 9.6 بالمئة، لتبلغ قيمته 378 مليون دينار.

وانخفضت المستوردات بنسبة 4.7 بالمئة، لتبلغ قيمتها 10,599 مليار دينار عن نفس الفترة.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة للشهر الثاني على التوالي خلال نفس الفترة من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 3 نقاط مئوية.

وعلى الصعيد الشهري؛ بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال تموز الماضي ما مقداره 779 مليون دينار، بانخفاض قدره 2.4 بالمئة، والصادرات الوطنية 717 مليون دينار، بانخفاض نسبته4.1 بالمئة، والمعاد تصديره 62 مليون دينار، بارتفاع نسبته 24 بالمئة، فيما بلغت المستوردات 1,630 مليار دينار، بانخفاض نسبته 4.2 بالمئة خلال تموز الماضي، ليبلغ العجز في الميزان التجاري 851 مليون دينار خلال هذا الشهر بانخفاض نسبته 5.8 بالمئة، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47.8 بالمئة خلال الشهر نفسه مقارنة بنسبة 46.9 بالمئة خلال نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع مقداره 0.9 نقط مئوية.

--(بترا)

ع ن/اح

25/09/2023 17:38:07