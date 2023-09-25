منتخبا السلة 3X3 للرجال والسيدات يفتتحان مشوارهما بدورة الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- افتتح منتخبا كرة السلة 3x3 للرجال والسيدات، اليوم الإثنين، مشوارهما في منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، حيث حقق المنتخب الوطني للسيدات الفوز على المنتخب الفلبيني بانسحاب الأخير وعدم حضوره.

وسيلتقي منتخب السيدات المكون من اللاعبات، ذكرى شحادة، وماسا النوباني، وجانسيت يالتشن، وماريا وهاب، يوم الأربعاء المقبل منتخب منغوليا، ويوم الجمعة منتخب هونغ كونغ.

فيما خسر المنتخب الوطني للرجال المكون من اللاعبين، عاكف الشياب، ومحمود الهزايمة، وأدهم الدجاني، وعلي كنعان، مباراته الأولى أمام منتخب الفلبين بنتيجة 8-13.

وسيلتقي منتخبنا لحساب المجموعة الأولى غدا منتخب منغوليا، ويوم الأربعاء سيلتقي مع الصين قبل أن يختتم لقاءاته في الدور الأول بلقاء هونغ كونغ يوم الجمعة.

--(بترا)

خ خ/ف م/رق

25/09/2023 17:35:19