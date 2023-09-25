منتخبا السلة 3X3 للرجال والسيدات يفتتحان مشوارهما بدورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- افتتح منتخبا كرة السلة 3x3 للرجال والسيدات، اليوم الإثنين، مشوارهما في منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، حيث حقق المنتخب الوطني للسيدات الفوز على المنتخب الفلبيني بانسحاب الأخير وعدم حضوره.
وسيلتقي منتخب السيدات المكون من اللاعبات، ذكرى شحادة، وماسا النوباني، وجانسيت يالتشن، وماريا وهاب، يوم الأربعاء المقبل منتخب منغوليا، ويوم الجمعة منتخب هونغ كونغ.
فيما خسر المنتخب الوطني للرجال المكون من اللاعبين، عاكف الشياب، ومحمود الهزايمة، وأدهم الدجاني، وعلي كنعان، مباراته الأولى أمام منتخب الفلبين بنتيجة 8-13.
وسيلتقي منتخبنا لحساب المجموعة الأولى غدا منتخب منغوليا، ويوم الأربعاء سيلتقي مع الصين قبل أن يختتم لقاءاته في الدور الأول بلقاء هونغ كونغ يوم الجمعة.
--(بترا)
خ خ/ف م/رق
25/09/2023 17:35:19
MENAFN25092023000117011021ID1107140209
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