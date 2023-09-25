الملاكم عشيش يفوز على الاماراتي الكندري بالضربة القاضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- حقق لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش، اليوم الاثنين، الفوز في مستهل مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وتمكن زياد عشيش من الفوز في الدور 32 في منافسات وزن تحت 71 كغم على اللاعب الإماراتي حسين الكندري بالضربة القاضية من الجولة الأولى.

وسيلتقي عشيش في الدور 16 يوم الخميس المقبل مع اللاعب الياباني "أوكازاوا".

من جانبه خسر اللاعب حذيفة عشيش، مباراته الأولى أمام القيرغيزستاني ديوشيباييف نورزيجيت في الدور 32 من منافسات وزن تحت 51 كغم.

ويستكمل المنتخب الوطني للملاكمة غدا الثلاثاء مشاركته في الألعاب الآسيوية بلقاء اللاعب محمد أبو جاجة مع الفلبيني بالام كارلو في الدور 32 لمنافسات وزن تحت 57 كغم.

--(بترا)

خ خ/ ن ح/اح

25/09/2023 17:15:44