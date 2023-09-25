الملاكم عشيش يفوز على الاماراتي الكندري بالضربة القاضية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- حقق لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش، اليوم الاثنين، الفوز في مستهل مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وتمكن زياد عشيش من الفوز في الدور 32 في منافسات وزن تحت 71 كغم على اللاعب الإماراتي حسين الكندري بالضربة القاضية من الجولة الأولى.
وسيلتقي عشيش في الدور 16 يوم الخميس المقبل مع اللاعب الياباني "أوكازاوا".
من جانبه خسر اللاعب حذيفة عشيش، مباراته الأولى أمام القيرغيزستاني ديوشيباييف نورزيجيت في الدور 32 من منافسات وزن تحت 51 كغم.
ويستكمل المنتخب الوطني للملاكمة غدا الثلاثاء مشاركته في الألعاب الآسيوية بلقاء اللاعب محمد أبو جاجة مع الفلبيني بالام كارلو في الدور 32 لمنافسات وزن تحت 57 كغم.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/اح
25/09/2023 17:15:44
MENAFN25092023000117011021ID1107140207
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